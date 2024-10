Aus UK konnten wir Sie schon letzte Woche über die neuen Abfüllungen der Special Releases von Diageo informieren – jetzt haben wir von Diageo Deutschland nicht nur die deutschsprachigen Infos dazu erhalten, sondern auch die Preise für die einzelnen Abfüllungen.

Hier alle Informationen für Sie:

Whisky neu definiert: DIAGEO präsentiert die Special Releases Single Malt Scotch Whisky Kollektion “Spirited Xchange Second Edition”

Berlin, 02.10.2024 – Eine einzigartige Kombination aus Reichhaltigkeit und purer Fantasie: Die neue, exklusive Kollektion der Special Releases Single Malt Scotch Whiskys ist ein eindrucksvolles Zeugnis der Handwerkskunst. Das diesjährige Thema der Spirited Xchange Second Edition stellt das Trinkerlebnis auf den Prüfstand, indem es die einfache, aber provokante Frage stellt: „Was wäre, wenn“? – eine Einladung, noch tiefer in die Welt der Aromen einzudringen und die Grenzen des Handwerks zu erkunden. Die zweite Ausgabe baut auf der mehr als zwei Jahrzehnte währenden Tradition der Special Releases auf – einer Sammlung, die kontinuierlich außergewöhnliche und seltene Whiskys feiert.

Mut zur Kreativität – Innovation trifft auf Tradition

Jede einzelne Edition ist ein lebendiges Kunstwerk, das zeigt, wie Neugier und Kreativität eine Essenz neu definieren können. Gewagte Fasskombinationen und neue Geschmacksprofile eröffnen selbst den bekanntesten Marken völlig neue Dimensionen. Die Spirited Xchange Second Edition ist eine Entdeckungsreise in unerforschte Geschmackswelten, kreiert unter der Leitung vom Master Blender Dr. Stuart Morrison.

„Unsere Special Releases Kollektion bietet jedes Jahr handverlesene Destillerie-Erstabfüllungen, die die traditionelle Whiskyherstellung neu interpretieren. Dieses Jahr gehen wir noch weiter und experimentieren mit außergewöhnlichen Fasskombinationen, die alle Erwartungen übertreffen. Von einer einzigartigen Zusammenstellung verschiedenster Fässer für The Singleton bis hin zur Veredelung von Mortlach in Ramandolo-Weißwein- und Sangiovese-Rotweinfässern. Wir sind gespannt, wie Liebhaber diese einzigartigen Abfüllungen erleben werden“, Dr. Stuart Morrison, Master Blender

Einzigartige Varianten für wahre Genießer

Die Spirited Xchange Second Edition eröffnet eine Welt von insgesamt acht seltenen und einzigartigen Whiskys, die es so noch nie gegeben hat. Mit einem breiten Spektrum an Altersstufen und Charakteren enthüllen sie neue Tiefen und entfalten faszinierende Geschmacksschichten, die jeden Schluck zu einem Abenteuer machen.

The Singleton „Autumn Walk“

Eine Kombination aus Ex-Bourbon-, aufgearbeiteten Ex-Wein- und Nachfüllfässern, veredelt mit europäischer Eiche und einzigartigen Eichenfässern aus den Pyrenäen. Das Ergebnis ist ein komplexer und geschmackvoller Malt mit süßen, würzigen und leicht trockenen Noten, die an einen Herbstspaziergang in den Pyrenäen erinnern.

Alkoholgehalt: 54,7 % Vol.

54,7 % Vol. UVP: 149,99 €

Mortlach „Midnight Dusk“

Veredelt in süßen Ramandolo-Weißwein- und Sangiovese-Rotweinfässern, tanzt dieser Whisky auf der Zunge, mit Schichten von Umami und Frucht. Seine ungewöhnlichen Aromen machen ihn zur perfekten Wahl für den Aperitif.

Alkoholgehalt: 57,5 % Vol.

57,5 % Vol. UVP: 289,99 €

Talisker „Tidal Churn“

Ein Whisky, der das tief verwurzelte maritime Erbe der Talisker Destillerie widerspiegelt. Inspiriert von den dynamischen Kräften des Meeres, kommt hier die Stone-spun-Methode zum Einsatz. Dieses Verfahren nutzt die kraftvolle Drehbewegung von Stein gegen Holz, wobei die Verkohlung mit Steinen und Wasser entfernt wird. Nach dem Steindrehen werden die Fässer noch einmal sanft getoastet, bevor der Whisky fertiggestellt wird. Diese Methode eröffnet eine neue Geschmackswelt, in der süße Noten von Birnen und Äpfeln unter dem für Talisker typischen maritimen Rauch hervortreten.

Alkoholgehalt: 58,7 % Vol.

58,7 % Vol. UVP: 99,99 €

Lagavulin „Fireside Tales“



Gereift in First-Fill-Ex-Bourbon- und wiederbefüllten Fässern, entfaltet dieser Whisky eine zarte, süße Rauchnote, begleitet von Toffee, Vanille und einem Hauch von Gewürzen. Eine wahre Lagerfeuergeschichte in jeder Flasche.

Alkoholgehalt: 57,4 % Vol.

57,4 % Vol. UVP: 172,99 €

Benrinnes „Grand Crescendo“



Die älteste Edition der Kollektion – 21 Jahre alt, mit einer Symphonie aus Reifungen in amerikanischen Weinfässern, europäischen Eichenfässern und regenerierten Fässern mit verkohlten Böden. Ein wahres Meisterwerk.

Alkoholgehalt: 55,4 % Vol.

55,4 % Vol. UVP: 459,99 €

Roseisle „Origami Kite 2“



Die zweite Abfüllung der Roseisle-Destillerie, gereift in First-Fill-Ex-Bourbon Fässern und Refill Fässern, besticht durch ihre weiche, cremige Textur und führt die Handwerkskunst und den Pioniergeist von Roseisle in eine neue Geschmackswelt.

Alkoholgehalt: 56,6 % Vol.

56,6 % Vol. UVP: 143,99 €

Caol Ila „Ambrosial Feast“

Eine überraschend ungetorfte Variante, die cremige, nussige Noten mit frischem grünem Apfel kombiniert. Gereift in wiederbefüllten und erneuerten Weinfässern, enthüllt dieser Whisky die leichtere Seite von Caol Ila und lädt dazu ein, den Islay-Klassiker neu zu entdecken.

Alkoholgehalt: 57,3 % Vol.

57,3 % Vol. UVP: 104,99 €

Oban „Coastal Orchard“

In frisch ausgekohlten amerikanischen Eichenfässern gereift und mit Oloroso Sherry gewürzt, verbindet diese Abfüllung die frische Küstenbrise mit der Fülle der Früchte zu einem köstlichen Erlebnis.

Alkoholgehalt: 58,0 % Vol.

58,0 % Vol. UVP: 114,99 €

Zum Leben erweckt wird diese besondere Whisky-Zusammenstellung durch die Zusammenarbeit mit den außergewöhnlichen Fotografen Ben Thouard und Till Janz. Ihre grandiosen Aufnahmen fangen die Essenz jeder Edition ein und verwandeln sie in packende visuelle Geschichten, die den einzigartigen Charakter jeder Abfüllung widerspiegelt. Diese Bilder gehen weit über einfache Darstellungen hinaus – sie verstärken die kreative und innovative Seele jeder einzelnen Abfüllung.

Die spektakuläre Special Releases Kollektion 2024 ist seit dem 01.10.2024 in limitierter Auflage bei ausgewählten Whisky-Fachhändlern und auf malts.com erhältlich.



