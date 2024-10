Exklusiv: Ein Videorundgang durch die Teerenpeli Distillery in Lahti mit Veera Pastinen

Als vorletzten Beitrag unserer Reportagereihe über die finnische Teerenpeli Distilllery in Lathi (nach unserem Fotoalbum, einem Interview mit dem Master Distiller und die Geschichte der Brennerei in ihren Abfüllungen) machen wir nun einen Videorundgang durch das Besucherzentrum, die Brennerei und die mehr als außergewöhnlichen Lagerhäuser der Brennerei. Was wir dort sehen, erklärt uns Veera Pastinen von der Destillerie, mit Unterstützung durch Jaakko Joki.

Der Rundgang mit vielen unterschiedlichen Stationen dauert 13 Minuten und Sie können ihn auch auf unserem Youtube-Kanal sehen. Viel Vergnügen!