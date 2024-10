Neu bei Kirsch Import: Glenallachie SC, Turntable x Dingle, Nc’nean Quiet Rebels – Amy + 2 SCs, Stauning Smoke Tawny Port

Zwei Neuheiten, die wir bereits in den letzten Tagen und auch heute auf Whiskyexperts vorgestellt haben, haben den Weg nach Deutschland über den Importeur Kirsch Import schnell gefunden – der Turntable x Dingle Blend und der Nc’nean Quiet Rebels – Amy. Und als Topping auf dem Kuchen kündigt Kirsch Import noch einen neuen rauchigen Stauning Whisky aus dem Tawny Port Cask an – sowie zwei eigens für Deutschland von Nc’nean abgefüllte Einzelfasswhiskys und ein Single Cask von Glenallachie, ebenfalls extra für den deutschen Markt.

Schauen wir uns das doch einmal gemeinsam an:

Rosinen, Pflaumensirup & Ingwerwürze: Herbstliches Single Cask von The GlenAllachie

Eine der Vorzeige-Brennereien der Speyside exklusiv entdecken? Das macht ein neues Single Cask von The GlenAllachie Feinschmeckern hierzulande möglich. Mit The GlenAllachie 2011/2024 – PX Puncheon zeigt sich die von Koryphäe Billy Walker geleitete Destillerie von ihrer maximal individuellen Seite.



Mit einer mehr als 50 Jahre lang geschärften Expertise für die Reifung und Vermählung von Single Malt Whisky, wählte der Master Blender ein einzelnes Pedro Ximénez Sherry Puncheon für den deutschen Markt aus. Nach 12 Jahren der Reifung verwöhnt der mahagonifarbene Whisky anspruchsvolle Gaumen mit üppigen, herbstlichen Noten von Rosinen, Feigenkonfitüre, Ingwerwürze und Pflaumensirup mit der für The GlenAllachie prägenden Note von Heidehonig.

The GlenAllachie 2011/2024 – PX Puncheon

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Selected by Billy Walker for Germany



12 Jahre

Dest. 29/09/2011

Abgef. 08/2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Pedro Ximénez Sherry Puncheon

Fassnr. 807013

710 Flaschen

61,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes:



Nase: Rosinen, Demerara-Zucker und Heidehonig mit Noten von Feigenkonfitüre, mit Melasse überzogenen Haselnüssen und Zimt.



Gaumen: Honigwabe, Sirupkuchen und Muscovadozucker, gefolgt von Pflaumensirup, Karamell und Ingwerwürze.



Finish: Noten von Weihnachtskuchen und Maraschinokirschen.

Irland reicht Schottland kraftvoll die Hand: Turntable vereint Single Pot Still Whiskey mit Scotch

Mit Erwartungen zu brechen, ist das Lebenselixier von Turntable. Aber auch die irische Dingle Distillery kennt sich damit gut aus – zum Beispiel als die erste unabhängige Brennerei, die seit über einem Jahrhundert Single Pot Still Whiskey herausbrachte. Für den Turntable x Dingle – Collaboration Drop 02 reichen sich das Blending House und die Traditionsbewahrer kraftvoll die Hand.



Im Zentrum des Blended Whiskys stehen die Gewürznoten eines in Oloroso Hogsheads gereiften Dingle Single Pot Still Whiskeys. Unterstrichen werden diese durch die Vermählung mit schottischem Single Malt und Single Grain aus Rye Barrels, PX Sherry Puncheons und First-Fill-Bourbonfässern. Das Ergebnis? Ein vollmundiger und mit 52% vol. kräftiger Dram, der Zigarrengewürze und Rosinenschokolade mit Marzipan, Muskatnuss und Zitrusfrüchten verschmelzen lässt, um in einem komplexen, aber abgerundeten Finish auszuklingen.

Die neue Abfüllung der Reihe Collaborations knüpft an den bislang persönlichsten Blend des Hauses an. Track 6: All My Life enthält Whiskys von Brennereien, mit denen die Turntable-Gründer in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben, etwa The GlenAllachie.



Für nostalgische Töne am Gaumen treffen gebackene Äpfel mit Streuseln auf Rosinen und Walnüsse, umhüllt von Pudding. Ein Hauch von Zimt und Kakao führt zu einem langanhaltenden Nachklang.

Turntable x Dingle – Collaboration Drop 02

Blended Whisky



Herkunft: Schottland & Irland

Zusammensetzung: Dingle Pot Still Whiskey (41%),

Balmenach Single Malt (29%),

Blair Athol Single Malt (12%),

Loch Lomond Single Grain (18%)

Fasstyp: Oloroso Hogsheads, First Fill Pedro Ximénez Sherry Puncheons, First Fill Rye Barrels, First Fill Bourbon Barrels

52% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Nc’nean aus Single Casks & seltenen Likörweinfässern: Quiet Rebels Amy ist marmeladig-fruchtig & fein würzig

Die Nc’nean-Reihe Quiet Rebels ist den Menschen gewidmet, die Schottlands führende Bio-Brennerei zu dem machen, was sie ist. Diese umweltbewussten Genießer*innen teilen die Leidenschaft für so innovative wie nachhaltige Spirituosen. Und: Jede und jeder von ihnen steht persönlich hinter einem Whisky der Serie, der mit Hilfe von Fassexperimenten oder Hefeversuchen individuelle Vorlieben zum Ausdruck bringt.



Zum Beispiel: fruchtige, marmeladige Noten mit einem Hauch gerösteter Gewürze. So mag Amy, Nc’neans Head of Sustainability, ihren Whisky am liebsten. Ökologische Grundsätze sind fester Bestandteil ihrer Philosophie. Daher enthält ihr Nc’nean Quiet Rebels – Amy neben den typischen STR-Rotwein- und Bourbonfässern auch Whisky, der in seltenen, mit Bio-Maury vorbelegten Fässern reifte. Dieser Likörwein aus Frankreich wird auf ähnliche Weise hergestellt wie Portwein.



Der Single Malt schmeckt nicht nur köstlich, sondern ist auch ein perfektes Beispiel dafür, dass es nachhaltigere Wege gibt, die Dinge zu produzieren, die wir gerne genießen. Etwa Zitronencreme, Zwetschgenmarmelade und Muffins mit brauner Butter in einem klimaneutralen Single Malt von der wilden Westküste der Highlands.

Nc’nean Quiet Rebels – Amy

Organic Single Malt Scotch Whisky



Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: STR Red Wine Casks, Bourbon Barrels, Vin Doux Naturel (Maury) Casks

48,5% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Noch individueller zeigt sich Nc’nean mit zwei exklusiven Single Casks für Kirsch-Kunden. Das Fass für den Nc’nean Aon – Bourbon Single Cask #17-232 wurde im ersten Jahr der Destillation befüllt. Der cremige Single Malt mit Noten von Lebkuchen, Orangenschalen, Schlagsahne und einem Hauch von Zedernholz rangiert damit unter den ältesten Abfüllungen der Bio-Brennerei.



Der Nc’nean Aon – STR Cask #18-393 wurde dagegen aus einem einzelnen STR Red Wine Cask (STR = „scraped“ oder „shaved“, „toasted“, „recharred“) abgefüllt. Damit bietet das Single Cask die Gelegenheit, einen der wichtigsten Bestandteile der Nc’nean-Rezeptur in seiner reinsten Form zu schmecken – mit köstlichen Noten von kandiertem Ingwer, gewürzten Aprikosen und Brombeerkonfitüre.

Nc’nean Aon – Bourbon Single Cask #17-232

Organic Single Malt Scotch Whisky

Bottled exclusively for Kirsch Import



Dest. 07/2017

Abgef. 06/2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Cask

Fassnr. 17-232

241 Flaschen

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Nc’nean Aon – STR Red Wine Cask #18-393

Organic Single Malt Scotch Whisky

Bottled exclusively for Kirsch Import



Dest. 07/2018

Abgef. 06/2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: STR Red Wine Cask

Fassnr. 18-393

310 Flaschen

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Kombination aus Kontrasten: Stauning Smoke aus Tawny Port Cask

Rauch-Fans können mit einem neuen Single Malt aufatmen, bei dem dänische Innovation auf portugiesische Tradition trifft. Der Stauning Smoke Tawny Port Cask ist eine limitierte Auflage, die die raue Essenz von westjütländischem Heidekraut und Torfrauch mit der komplexen Tiefe von Tawny Port verbindet.



Aus 100 Prozent dänischem Gerstenmalz in direktbefeuerten Pot Stills destilliert, reifte der Whisky vollständig in erstbefüllten Tawny Port Casks. Das Resultat balanciert ausgeprägten Rauchgeschmack mit süßen Früchten und Gewürzen: Auf süßen Lagerfeuerrauch, Thymian und Heidehonig folgen Noten von Salzkaramell, Zitrusfrüchten und sanftem Rauch, die mit reifen Pflaumen und Buttertoffee ausklingen.

Stauning Smoke – Tawny Port Cask

Danish Rye Whisky

Limited Edition



Herkunft: Dänemark

Fasstyp: First Fill Tawny Port Casks

4.500 Flaschen (insgesamt)

50,3% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt



Tasting Notes:



Nase: Süßer Lagerfeuerrauch, Thymian, Heidehonig.



Gaumen: Salzkaramell, Zitrusfrüchte, Tabak, sanfter Rauch.



Nachklang: Reife Pflaume, Toffee und sanft verweilender Rauch.