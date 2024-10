Neu in der “The Grainhound”-Serie von The Caskcound: 29-jährige Single Grain-Rarität aus Strathclyde

Gute gereifte Grains sind eine Whiskykategorie, die mit Recht ihre Anhänger hat. The Caskhound aka Tilo Schnabel füllt unter dem Label The Grainhound immer wieder einmal solche Grains ab. Und auch diesmal ist er in Schottland fündig geworden, mit einem Single Grain aus der Lowland-Brennerei Strathclyde im Süden von Glasgow. Er erhielt eine Nachreifung in einem Amontillado Sherry Quarter Cask und wurde dann mit 29 Jahren in seiner Fassstärke von gerade noch 40,1% vol. abgefüllt.

Wo Sie eine der 117 Flaschen erhalten können und was darüber Wissenswertes zu berichten ist, finden Sie in der Presseinfo unten:

„TIME WELL SPENT“:

29-jährige Single Grain-Rarität von THE GRAINHOUND begeistert mit vollendeter Reife und intensiver Aromatik

THE CASKHOUND präsentiert das neueste Bottling seiner beliebten Abfüllungsreihe THE GRAINHOUND. Diese Single Grain-Rarität – ein ausdrucksstarker 1994er STRATHCLYDE mit 12-monatigem Finish im edlen Amontillado Quarter Cask – beweist wieder einmal eindrucksvoll, welches Potential gerade in älteren Single Grains verborgen sein kann. Fast 3 Jahrzehnte Reifung, gute Fässer und ein sorgsames Finish zahlen sich halt aus – haben sie doch einen Grain Whisky erschaffen, dessen Charakter, Komplexität und Tiefe sowohl Single Grain-Enthusiasten wie auch Entdecker zu begeistern weiß!

Die Destillerie STRATHCLYDE befindet sich im Süden von Glasgow, am Ufer des River Clyde. Die Jahresproduktion beträgt rund 40 Millionen Liter und wandert fast ausschließlich in die Blends der Chivas Group. Dank des anhaltenden „Grain Revival“ erhalten nun auch die Single Grains von STRATHCLYDE ihre verdiente Aufmerksamkeit. Denn gerade lang gereifte Abfüllungen der Lowland Brennerei müssen sich in Sachen Tiefe und Komplexität nicht hinter Single Malts verstecken …

29 Years of Single Grain Goodness

Destilliert im Jahr 1994, verbrachte der Whisky zunächst 28 Jahre in einem Refill Bourbon Cask, wo er ungestört sein klassisches Geschmacksprofil entwickeln konnte: weich und cremig, mit einem Wechselspiel aus Honig und Vanille, exotischen Früchten, Rumrosinen, einem Hauch Möbelpolitur sowie Kokosmakronen. Die anschließende 12-monatige Nachreifung im erstbefüllten Amontillado Sherry Quarter Cask sorgte für besonders intensiven Kontakt von Fass und Destillat – und rundete den Single Grain mit einer gehörige Portion Gewürznoten, der verführerischen Süße dunkler Beeren, Honigkuchen, Tabak, Toffee und Schokolade harmonisch ab.

STRATHCLYDE

Lowland Single Grain Scotch Whisky

29 Jahre alt (1994/2024) • 40,1 % ABV Natural Cask Strength

Refill Bourbon Cask Matured + Finished in a 1st Fill Amontillado Sherry Quarter Cask

Auflage 117 Flaschen (0,7 l) à 89,90 Euro (UVP)

Nose: Die Aromen von Bienenwachs, etwas Karamell und weinartige Noten begrüßen uns, und werden sogleich von der üppigen Süße reifer tropischer Früchte (Ananas, Mango, Honigmelone), Kokosflocken und Honig abgelöst; danach nehmen wir Möbelpolitur auf Omas altem Eichenschrank wahr, ebenso Leder und Gewürze, bevor sich die Nase mit floralen Noten und einem Hauch Rosinen verabschiedet …

Palate: Zu Beginn kühl, sehr weich und für 40,1 % erstaunlich mundfüllend, zeigt sich zunächst der klassische Grain-Charakter mit Aromen von Möbelpolitur, Kokos-makronen und Rumrosinen, bis sich das Finish im Amontillado Quarter Cask mit intensiven Gewürznoten, Beerenkompott, Tabak, delikatem Honigkuchen und einem Hauch Schokoladenraspeln bemerkbar macht …

Finish: mittellang, wärmend und leicht trocken – die Süße eines Bounty-Schokoriegels wechselt sich ab mit feinen Vanille- & Holznoten, bitter-würzigen Walnüssen und etwas Toffee.

Diese Einzelfassabfüllung aus dem Hause THE CASKHOUND kommt wie üblich in natürlicher Fassstärke, ungefärbt und ohne Kühlfiltrierung in die Flasche. Sie finden den Single Grain Whisky ab Dienstag, den 15. Oktober 2024 in unserem Shop und bei unseren Handelspartnern.

Eine ausführliche Liste der Händler & Shops, die unsere Produkte führen, finden Sie unter www.thecaskhound.de … oder Sie melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.