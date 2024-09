Der unabhängige Abfüller und Besitzer der Destillerien Rosebank, Tamdhu und Glengoyne, Ian Macleod Distillers, stellte drei neue Abfüllungen für den Global Travel Retail bei der TFWA 2024 in Cannes vor: Glengoyne 12-Year-Old First Fill Edition, Glengoyne 28-Year-Old Single Cask und die dritte Ausgabe der Rosebank Lowland Single Malt Vintage Serie.

Der Glengoyne 12-Year-Old First Fill Edition gehört zur Spirit of Time Collection, die von Glengoyne im Travel RTetail etabliert wurde. Er stammt aus First Fill American Oak Bourbon Casks und First Fill Oloroso Sherry Casks und soll ein abgerundetes Geschmacksprofil bieten.

Der Glengoyne 28-Year-Old Single Cask ist die erste Veröffentlichung einer Einzelfassabfüllung von Glengoyne im Travel Retail. Es wird von ihm weltweit gerade einmal 197 Flaschen geben.

350 Flaschen wird es vom driiten Bottling in der Rosebank Lowland Single Malt Vintage Serie geben. Der Whisky wurde im Jahr 1991 destilliert und wird zum Zeitpunkt der Abfüllung 33 Jahre alt sein. Insgesamt wird es von dieser exklusiv im TRavel Retail erscheinenden Serie 5 Abfüllungen geben.

Dazu ein Statement des Global Travel Retai Directors von Ian MacLeod Distillers, William Ovens:

“Our single malt range has been really strengthened this year. During TFAP in May, we launched our stunning new Tamdhu 46 Years Old and Cuatro Reserva. In Cannes, the focus is very much on Rosebank and Glengoyne with these stunning new expressions. We are very excited to be launching a new core expression for our best-known single malt, Glengoyne, which has a unique proposition for a core expression in GTR, in that it is crafted using only First Fill casks, delivering maximum flavor.”