Whiskystats: Auktionspreise im Februar stabilisieren sich weiter – Rosebank und Springbank gewinnen deutlich

Wie immer Anfang des Monats sendet whiskystats einen Überblick über die Auktionspreise für Whiskys aus. Waren die Nachrichten im letzten Jahr für Verkäufer eher trist, so scheint dieser Trend gebrochen zu sein. Auch im Februar haben sich die wichtigsten Indizes für den Sekundärmarkt stabilisiert: Der Whiskystat Index ist um 0,3% gestiegen, der Index für die 500 meistgehandelten Abfüllungen hat gerade einmal 0,1% verloren. Insgesamt fand man Flaschen im Wert von 7,8 Millionen Euro in den beobachteten Auktionen. Das ist im Volumen keine Veränderung zum Feburar des Vorjahres, aber mit 1.400 Flaschen blieben doppelt so viele unverkauft als im Februar 2024.

Rosebank und Springbank – es geht wieder aufwärts

Zwar ist man bei den Preisen von Rosebank und Springbank nach wie vor auf einem Niveau von unter dem Anfang 2021 (die Höchstpreise wurden in der ersten Hälfte 2022 erzielt), aber der Auktionswert der Abfüllungen ist im Januar für Springbank um 4,2% gestiegen, für Rosebank gar um 4,8%. teilweise haben einzelne Flaschen aber weitaus höhere Preissteigerungen erzielt: der Rosebank 31yo Second Release zum Beispiel lag bei 830 Euro im Dezember, bei 1300 im Januar und bei 1800 im Februar. Der Springbank 1968 Samaroli war zeitweise um unter 2000 Euro zu haben, nun ging er für 2600 Euro an einen Käufer.

Waterford – weiterhin steigend

Die (noch?) geschlossene Waterford Distillery von Mark Reynier in Irland bringt bei Auktionen nach wie vor steigende Preise – ist sie doch zu einer zumindest mothballed distillery geworden. Whiskystats merkt an, dass die Preissteigerungen eigentlich erstaunlich seien, denn es gäbe viele Abfüllungen im Umlauf und die Whiskys seien allesamt recht jung. Im Februar legten die Whiskys von dort weiter um 6,3% zu, was Waterford zu einer der bestperformenden Destillerien am Sekundärmarkt macht.

Nicht alles bei solchen Auktionen ist rational erklärbar, manchmal ist es wohl der Herdentrieb, der Entwicklungen bestimmt. Wir werden sehen, wie es mit Waterford im Speziellen und mit den Auktionspreisen generell über die nächsten Monate weitergeht. Und wir werden Sie darüber natürlich informieren…