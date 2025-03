Exklusiv-Video: House of Hazelwood – Gespräch mit Andy Bell und Tasting „Blended at Birth“ 57yo & „The Cask Trials“ 53yo

House of Hazelwood ist eine Abfüllungsserie mit hervorragend kuratierten Abfüllungen aus Beständen der Familie Gordon, Besitzer des Unternehmens William Grant & Sons – keines der Bottlings aus den bisher veröffentlichten Abfüllungen ist jünger als 33 Jahre.

Andy Bell hat dort die Position des Privatkundenbetreuers inne (viele unserer Leser kennen ihn noch als Markenbotschafter für Arran) – und in dieser Funktion tourt Andy momentan durch Europa, um die Abfüllungen von House of Hazelwood vorzustellen. Am Dienstag war er gemeinsam mit Charles MacLean in Paris, heute leitet er ein exklusives Tasting im Potstill Wien. Gestern am Abend haben wir ihn bei der Eröffnung des „Whiskytresors“ in den Räumlichkeiten des Stores getroffen – und mit ihm ein ausführliches Videointerview und -tasting gemacht.

v.l.n.r.: Herbert Traxler, Import und Sales Potstill Wien, Andy Bell, The House of Hazelwood Head of Private Client Sales – Europe, Roland GRain, Eigentümer Potstill und Ardgowan Distillery

In dem knapp 20 Minuten langen Video erzählt uns Andy Bell zunächst die spannenden Hintergründe zu House of Hazelwood (und aus der Geschichte von William Grant & Sons), um uns dann zwei Abfüllungen vorzustellen, den 56 Jahre alten „The Long Marriage“ und den 36 Jahre alten „Queen of Hebrides“. Danach durften wir zwei weitere, höchst interessante und ausgezeichnete Abfüllungen verkosten: den „The Cask Trials“, einen 1968 destillierten Single Grain aus Girvan, der 53 Jahre in einem First Fill Sherry Butt reifte (und über den es noch weitere Besonderheiten zu erzählen gab), und den „Blended at Birth“, der 1965 als eine Mischung von Grain und Malt New Makes ins Fass gelangte und erst nach 57 Jahren aus dem Fass genommen wurde.

Das Video können Sie hier und auf unserem Youtube-Kanal sehen – wir wünschen Ihnen viel Vergnügen damit.