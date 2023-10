Am Samstag, den 7. Oktober ist es soweit – die „Walhalla of Whisky„, das in seiner Art weltgrößte Whiskymuseum mit mehr als 13.500 Flaschen öffnet in Regensburg seine Pforten für die Öffentlichkeit.

Das Gedankenkind von Pit Krause und dem Whiskyclub slowdrink.de hatte eine sechs Jahre lange Geburt und erblickt jetzt das Licht der Welt – wohl in Zukunft ein Pflichtbesuch und Traumort für jeden Whiskyinteressierten.

Vorab schon einmal die Pressemitteilung, die wir vom Betreiber des Museums in der ehemaligen Fasshalle des Spitalkellers in Regensburg erhalten haben – weitere Eindrücke folgen dann zeitnah…

Weltgrößtes Whisky-Museum seiner Art öffnet in Regensburg – ein Muss nicht nur für Freaks

Man würde diese Meldung aus Schottland erwarten. Doch weit gefehlt: Nach sechsjähriger Bauzeit öffnet die ‚Walhalla of Whisky‘, ein Eldorado der Edelspirituose mit über 13.500 Flaschen und spannenden Ausstellungsstücken, ab dem 07. Oktober ihre Pforten für die Öffentlichkeit.

In den historischen Steinmauern der ehemaligen Fasshalle des Spitalkellers kann man neben der einzigartigen Sammlung der feinsten und kuriosesten Whisk(e)ys von Weltruf auch viel über die Herstellung, Geschichte und Kultur des Lebenswassers erfahren. Für die Erbauer, den Genießer-Club slowdrink.de rund um den Spiritus rector Pit Krause, ist Whisky nämlich mehr als ein Getränk, es ist eine Lebenseinstellung.

Diese Leidenschaft für die Sache durchwirkt jeden Winkel des Museums mit seinen vollen Vitrinen flüssigen Goldes, weshalb die ganze Unternehmung dem Prinzip der Gemeinnützigkeit folgt. „Die Walhalla of Whisky will ein Glücksort und ein ‚Third Place‘ sein, an dem man unbehelligt Mensch sein kann und genießt“, erklärt Pit Krause. Dies vermischt sich schlecht mit monetären Interessen. Daher ist der Eintritt frei, und sogar die legendären Verkostungen werden ohne Gewinnabsicht von den Hobby-Enthusiasten mit professionellem Wissen durchgeführt. Sie finden in der kultig-schottischen Tasting Lounge mit schweren Ledersesseln statt und sind offen für Clubmitglieder und interessierte Neulinge.

Das beeindruckende Gemeinschaftsprojekt verfolgt ein offenes Konzept für alle, die es nutzen wollen: Tasting Master, Markenbotschafter und Firmen sind willkommen, im einzigartigen Ambiente mit modernster Technik zu feiern oder ihre Produkte vorzustellen – ein Leuchtturmprojekt für alle Liebhaber besonderer Getränke, denn auch Rum, Craft Bier, Cognac, Tee, Edelessig, Wein und mehr wird gelegentlich verkostet.

Neben der unfassbaren Menge der Ausstellungstücke im flüssigen Panoptikum bereichern die Gastgeber ihre Besucher mit kurzweiligen Geschichten und Humor. Man wird von solchen unterhaltsamen Informationen förmlich in den Bann gezogen und fühlt den Geist der Jahrhunderte. Whiskyvielfalt weltweit. Ob schottischer Single Malt, Irish Pure Pot Still, American Bourbon Whiskey, Canadian Rye, deutscher Grain, schwedischer Wheat Whisky oder japanischer Blend – vom Torfstecher und Papstbrief sowie dem Hochzeitswhisky von Charles und Diana über die rockende Elvis-Flasche, Winston Churchills Rezept für Alkohol in der Prohibition, dem Metallica-beschallten Whiskey bis hin zu Rommels Kriegsbeute-Flasche und einem Whisky-Kondom ist so ziemlich alles vertreten:

‚Edutainment‘ vom Feinsten – eine neue Attraktion für die Welterbe-Stadt Regensburg, die man gesehen haben muss!

Nähere Informationen, Fotos und Presse-Kit: www.walhallaofwhisky.de

Kontakt: Peter ‚Pit‘ Krause M.A., Tel.: 0160-1768777; email: info@walhallaofwhisky.de