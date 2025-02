Sansibar Whisky bringt zwei neue Single Grain Scotch Whisky von North Star Spirits

Single Grain Whiskys sind eine Spielart des Wassers des Lebens, die besonders bei gut gereiften Abfüllung ihre Stärke entfalten kann und ein schönes Aromenprofil bietet. Wer Single Grain Whiskys liebt oder neu entdecken will, der könnte bei den beiden Abfüllungen aus Invergordon und Camerobnbridge von North Star Spirits fündig werden, die über den Importeur Sansibar Whisky nach Deutschland in den Fachhandel gekommen und nachfolgend beschrieben sind:

Zwei neue Single Grain Scotch Whisky von North Star Spirits

Sansibar Whisky begleitet nun seit 2016 North Star Spirits als exklusiver Importeur. Viele erstklassige Abfüllungen gab es in dieser Zeit. Hier sind nun die zwei Neuesten.

Invergordon 30 Jahre “Capella“

Der Whisky wurde 1994 destilliert und reifte lange 30 Jahre bis 2024 in einem Fass um dann mit starken 50% in 470 Flaschen abgefüllt zu werden.

Natürlich ohne Farbstoff und ohne Kühlfiltration.

Notes:

In der Nase wird es nostalgisch, eine Erinnerung an die Kindheit wird wach vom leichten Geruch des Klebers der in einem Modellbau Flugzeug benutzt wird. Vermischt mit herber grüner Apfelschale weckt es ein Gefühl von Neugier auf mehr.

Am Gaumen sind herrliche Rum Noten mit weißem Pfeffer bestreut dominant. Nun kommt der Apfel in gedünsteter Form zurück und rundet alles ab.

Am Ende zeigt sich nach etwas Zeit im Glas was gutes altes Getreide bewirken kann. Spannend!

Cameronbridge 31 Jahre Redwine Cask

Dieser Whisky lagerte von September 1992 bis April 2024 in einem Refill Wine Barrique. Ganze 179 Flaschen wurden in 45,9% Fassstärke mit diesem edlen Whisky natürlich ohne Farbstoffe und Kühlfiltration befüllt.

Notes:

In der Nase breitet sich sofort ein Aroma von lackiertem, leicht harzigen Kiefernholz aus das an einen Waldspaziergang nach dem Regen erinnert.

Am Gaumen präsentiert sich der Whisky, mit Honig süßem Aroma. Er erinnert an einen cremigen griechischen Joghurt gepaart mit Bananenschalen.

Ein langer Abgang von Erdnussbuttercreme auf heißem Toast rundet den Genuss ab.

Die Abfüllungen sind bei ausgewählten Händlern in Deutschland erhältlich.

