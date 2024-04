Am kommenden Wochenende, am 5. und 6. April 2024, findet zum zweiten Mal das Vienna Whisky Festival in der Ottakringer Brauerei in Wien statt. Neben den traditionellen Whisk(e)ys Schottlands und Irlands präsentieren Destillerien, Brandmanager*innen, Händler*innen und unabhängige Abfüller*innen auch eher außergewöhnlichen Variationen aus Finnland und Australien sowie österreichische Kreationen.



Mehr zum Vienna Whisky Festival nachfolgend in der Aussendung, die wir dazu erhalten haben:

In wenigen Tagen wird Wien zur Whisky-Hauptstadt

Das Vienna Whisky Festival bietet eine umfangreiche Auswahl an erlesenen Whiskys aus aller Welt.

Das Vienna Whisky Festival kehrt am 5. und 6. April 2024 zum zweiten Mal in die Ottakringer Brauerei zurück. Zahlreiche Destillerien, Brandmanager*innen, Händler*innen und unabhängige Abfüller*innen präsentieren top Marken und Sorten aus aller Welt. Vier Zeitslots sind bereits ausverkauft.

© Alex Felten

In einem edlen Ambiente, begleitet von einem exquisiten Whisky im Glas, umgeben von einem Hauch von Fernweh und der Vorstellung von satten Grüns im sanften Nebel, erleben Besucher*innen des Vienna Whisky Festivals in der Ottakringer Brauerei eine Welt des Genusses. Hier stellt sich die Riege der weltbesten Whisky Produzent*innen interessierten Gaumen und lädt zu malzigen, torfigen und rauchigen Geschmacksexplosionen. Die Veranstaltung lädt zu einem Streifzug durch die Vielfalt der Aromen ein – von den traditionellen Whiskys Schottlands und Irlands bis hin zu außergewöhnlichen Variationen aus Finnland und Australien. Auch österreichische Kreationen werden präsentiert und können ausgiebig probiert werden. Eine umfassende Liste aller teilnehmenden Marken und Aussteller ist auf der Website des Festivals zu finden: https://www.spiritsfestivals.at/portfolio/whisky-festival-fruehling/.

Viele internationale Expert*innen und Vertreter*innen der Destillerien reisen extra nach Wien an und gewähren tiefe Einblicke in die Welt des Whiskys. In exklusiven Masterclasses haben Interessierte die Möglichkeit, ihr Wissen über diese edle Spirituose zu vertiefen.

Im Rahmen von Masterclasses werden 8 spannende Vorträge mit geführten Verkostungen geboten. Plätze für diese geführten Tastings sind separat erhältlich.

Abgerundet wird das Whiskyerlebnis durch ein ansprechendes Rahmenprogramm. In der Food & Bar Area werden die Gäste kulinarisch verwöhnt, während sie sich auf eine Auswahl exquisiter Whisky-Cocktail-Kreationen freuen können. Zusätzlich sorgen musikalische Einlagen für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Darüber hinaus laden gemütliche Lounge-Bereiche die Besucher ein, sich zu entspannen und das Festival in vollen Zügen zu genießen.

Initiator Nicolas Hold freut sich über den regen Zuspruch:

„Wir freuen uns sehr, dass das Vienna Whisky Festival auf so viel Interesse stößt. Es sind nur noch wenige Restkarten für einzelne Zeit-Slots erhältlich. Whisky-Kenner*innen und die, die es noch werden wollen, sollten sich also rasch die letzten Plätze sichern.“

Die Ticketverkäufe für das Vienna Whisky Festival sind bereits am Laufen und vier der fünf verfügbaren Eintritt-Slots sind bereits ausgebucht. Karten können online unter www.spiritsfestivals.at erworben werden. Neben Einzelkarten werden auch ermäßigte Gruppentickets (5+1 gratis) angeboten.

