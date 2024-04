Serge verkostet: Glenlossie

Ein äußerst seltener und rarer Gast bei den täglichen Verkostungen auf Whiskyfun ist die Speyside-Destillerie Glenlossie. Die Brennerei ist Teil des Getränke- und Spirituosen-Konzerns Diageo, und von ihr erschienen in der Vergangenheit nur eine äußerst überschaubare Anzahl offizieller Abfüllungen. Dementsprechend finden sich in der heutigen Whiskyfun-Glenlossie-Session ausnahmslos unabhängige Bottlings, und dies so, wie Serge Valentin es am liebsten hat: Neue, Alte, Junge und Betagte, in einer bunter Reihe durcheinander. Für die nächste Zeit kündigt er noch weitere Glenlossie-Verkostungen an, hier jetzt erst einmal das heutige Tasting in der Übersicht:

Abfüllung Punkte

Glenlossie 12 yo 1977 (62.4%, James MacArthur, cask #4992, +/-1989) 85 Glenlossie 20 yo 1997/2017 (51.7%, Signatory Vintage, for Feinkost Reifferscheid, Germany, hogshead, cask #6766, 272 bottles) 87 Glenlossie-Glenlivet 22 yo 1993/2016 (54.8%, Cadenhead, Small Batch for The Netherlands, bourbon hogshead, 210 bottles) 86 Glenlossie 17 yo 1998/2015 (54.3%, Hunter Laing for Vive la Vie, hogshead, 250 bottles) 80 Glenlossie 8 yo 2013/2022 (52.5%, Fadandel, 1st fill oloroso sherry octave finish, cask #11147, 62 bottles) 85 Glenlossie 11 yo 2012/2023 (63.5%, Signatory Vintage, ‚Plume‘ for LMDW, 1st fill oloroso sherry butt) 87 Glenlossie 13 yo 2006/2020 ‚Forget Your Way Home‘ (59.5%, Whisky Facile, Italy, refill bourbon hogshead, cask #3296) 84 Glenlossie 2008/2017 (61.7%, Gordon & MacPhail, Cask Strength, 1st fill sherry butt, cask #6775) 83

Ansichten der Brennerei Glenlossie. Bilder (c) Potstill Wien.