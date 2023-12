Neu bei Kirsch Import: Isle of Raasay Dùn Cana, Signatory Glen Ord und Abfüllungen von Berry Bros. & Rudd

Neben der neuesten Abfüllung Isle of Raasay Distillery finden wir heute in Neuheiten bei Kirsch Import noch ein Bottling der Brennerei Glen Ord vom unabhängigen Abfüllers Signatory Vintage sowie neun neue Abfüllungen von Berry Bros. & Rudd.

Hier alle Details:

Neue Geschmackshöhen erklimmen…

…mit dem Isle of Raasay Dùn Cana aus Sherry Quarter Casks

Ein winziges, wunderschönes Eiland vor der Westküste Schottlands schreibt Whiskygeschichte: Seit 2017 wird auf der Isle of Raasay, gegenüber von Skye, erstmals legal Single Malt gebrannt. Die Isle of Raasay Distillery ist seitdem zum Herzstück der Inselgemeinde geworden. Über zehn Prozent der rund 160 Einwohner legen heute bei der Whiskyherstellung Hand an. Ihre Insel ist dabei stete Inspirationsquelle. Zum Beispiel für das neue, limitierte Sherry Quarter Cask Release, Dùn Cana.



Der Single Malt ist eine Hommage an seine Heimat auf den Hebriden und den ikonischen Gipfel des Dùn Caan (gälisch Dùn Cana), dem höchsten Hügel der Isle of Raasay. Typisch für die Brennerei verbindet er getorften mit ungetorftem Whisky. Nach initialer Reifung in Rye Casks aus Kentucky vermählt, wurde dieser für neun Monate in kleinen Quarter Casks (125 Liter) veredelt, die zuvor Pedro Ximénez und Oloroso Sherry der Bodega Miguel Martin enthielten.



Bei 52% vol. verströmt Dùn Cana so pfeffrige Würze, getrocknete Sultaninen, geröstete Nüsse und einen Hauch von Vanille, bevor er mit salziger Schokolade und Anklängen von aromatischem Holzrauch ausklingt.



Mit Dùn Cana startet die Brennerei in eine Abfüllungsreihe, die jährlich um eine Neuauflage erweitert werden wird. Jede Edition wird sich dabei in der Fasszusammensetzung oder im Alter leicht unterscheiden.

Isle of Raasay Dùn Cana – First Edition

Hebridean Single Malt Scotch Whisky

Sherry Quarter Cask Release

Herkunft: Schottland, Islands

Fasstyp: First Fill American Oak Rye Casks, Pedro Ximénez & Oloroso Sherry Quarter Casks (Finish)

14.000 Flaschen (insgesamt)

52% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Weiche Vanille, cremiges Karamell & sanfte Würze:

Signatory Glen Ord 2012/2023

1988 gründete Andrew Symington seine Signatory Vintage Scotch Whisky Company Ltd. Heute lagern mehr als 10.000 Hogsheads, Butts und Co. im kleinen Highland-Örtchen Pitlochry. Die exklusiven Abfüllungen eines der erfolgreichsten unabhängigen „Bottlers“ Schottlands sind nicht mehr aus den Regalen von Whiskyfans wegzudenken. In limitierter Stückzahl aus einzelnen oder wenigen Fässern abgefüllt, kommen sie in Reihen auf den Markt – wie der Un-Chillfiltered Collection.

Vollen Geschmack dank Verzicht auf Kühlfiltration, das verspricht in dieser Woche der Glen Ord 2012/2023. Der Highlander ist in den Rängen unabhängiger Abfüllungen eher selten zu sehen. Mit dem Single Malt kommen Fans milder, malziger Whiskys voll auf ihre Kosten – insbesondere, wenn er wie von Signatory ausschließlich in Bourbon Casks gelagert wird. Nach einer Dekade in der amerikanischen Eiche streichelt er den Gaumen mit weicher Vanille, cremigem Karamell und sanfter Würze.

Glen Ord 2012/2023

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

The Un-Chillfiltered Collection

10 Jahre

Dest. 19/12/2012

Abgef. 10/2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels

Fassnr. 800263, 800273, 800281

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Bourbonfässer von Berry Bros. & Rudd:

Bis zu 47 Jahre alte Single Malts aus England und Schottland

Schmuggler während der Prohibition mit Spirituosen versorgen, Napoleon III. im Keller verstecken, den Dichter Lord Byron auf der großen Kaffeewaage wiegen: Bereits 1698 gegründet, blickt Berry Bros. & Rudd auf eine erstaunliche Firmengeschichte zurück. Die Londoner Institution steht für mehr als 300 Jahre Expertise auf dem Gebiet der Premium-Spirituosen und ist Lieferant des britischen Königshauses.

Qualität, die selbst King Charles überzeugt, liefert der unabhängige Abfüller jetzt mit zwei neuen Small Batches und sieben Single Casks – das älteste aus dem Jahr 1975.



Das Small Batch No.1 Benrinnes 2010/2023 verteilt großzügig schwere Aromen, Honig und Früchte, während der Linkwood 2013/2023, Small Batch No.2, üppige Vanillenoten und Kokosnuss aus Bourbon Casks mit (Eichen-)Würze verbindet.

Wie Linkwood stammen u.a. die Brennereien Glenlossie und Glen Moray aus dem historischen Städtchen Elgin. Die geschmeidigen bzw. leichten Malts ergänzen zumeist feine Blends. Nicht so der kraftvolle Glenlossie 2010/2023 und der ausgesprochen fruchtig-liebliche Glen Moray 2008/2023.

Benrinnes 2010/2023

Berry Bros. & Rudd Speyside Single Malt Scotch Whisky

Small Batch No.1

Dest. 2010

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Hogsheads

1.067 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Linkwood 2013/2023

Berry Bros. & Rudd Speyside Single Malt Scotch Whisky

Small Batch No.2

Dest. 2013

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Hogsheads

1.147 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Glenlossie 2010/2023

Berry Bros. & Rudd Speyside Single Malt Scotch Whisky

Dest. 2010

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Hogshead

Fassnr.: 4883

314 Flaschen (insgesamt)

52,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Glen Moray 2008/2023

Berry Bros. & Rudd Speyside Single Malt Scotch Whisky

Dest. 2008

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Barrel

Fassnr.: 5711

232 Flaschen (insgesamt)

53,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

In der Regel nur unabhängig abgefüllt erhält man auch Whiskys wie den Balmenach 2011/2023 mit hellen, spritzigen Noten. Eine Seltenheit ist der Masthouse 2017/2023, ein fruchtbetonter, tropischer Single Malt aus der 2016 gegründeten Copper Rivet Distillery.



Der zähflüssige „mystery malt“ Orkney Islands 2006/2023 dagegen entpackt bei fassstarken 57,1% vol. intensive Torfnoten und üppige dunkle Früchte aus dem Sherry Cask. Ebenfalls anonym bleibt der Sutherland 2000/2023. Der sämige Highlander gibt mit seinen kräftigen Noten von floralem Honig, antiken Möbeln, Fruchtgummi und Wachs aber eindeutige Hinweise auf seine Herkunft…



Nach 47 Jahren im Fass ist er ein besonderes Erlebnis: Wer sich eine der insgesamt nur 192 Flaschen des Dufftown 1975/2023 sichern kann, wird mit komplexen Noten von gebuttertem Toast, Wildblumenwiesen, Sandelholz und Orangenzesten belohnt.

Balmenach 2011/2023

Berry Bros. & Rudd Speyside Single Malt Scotch Whisky

Dest. 2011

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Hogshead

Fassnr.: 120

291 Flaschen (insgesamt)

54,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Masthouse (Copper Rivet Distillery) 2017/2023

Berry Bros. & Rudd English Single Malt Scotch Whisky

Dest. 2017

Abgef. 2023

Herkunft: England

Fasstyp: Bourbon Barrel

Fassnr.: 5051

244 Flaschen (insgesamt)

59,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Orkney Islands 2006/2023

Berry Bros. & Rudd Island Single Malt Scotch Whisky

Dest. 2006

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Islands

Fasstyp: Butt, Oloroso Sherry Cask (Finish)

Fassnr.: 5051

549 Flaschen (insgesamt)

57,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Sutherland 2000/2023

Berry Bros. & Rudd Highland Single Malt Scotch Whisky

Dest. 2017

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Bourbon Hogshead

Fassnr.: 1436

342 Flaschen (insgesamt)

51,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Dufftown 1975/2023

Berry Bros. & Rudd Speyside Single Malt Scotch Whisky

Exceptional Cask

Dest. 1975

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Hogshead

Fassnr.: 10430

192 Flaschen (insgesamt)

40,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt