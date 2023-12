TTB-Neuheiten: Die Bunnahabhain Fèis Ìle Editions 2024

Die Fèis Ìle 2024 kündigt sich heute nochmals in der us-amerikanischen TTB-Datenbank an. Zwei Abfüllungen die Islay-Brennerei Bunnahabhain sind unsere neuesten Funde. Im Detail:

Bunnahabhain Fèis Ìle Editions 2024 Ruby Port Cask Finish 14 years old, so lautet der vollständige Name der Abfüllung, die zur Fèis Ìle 2024 erscheinen könnte. Das Taste Profile ist mit sweet – spicy – unpeated umschrieben, ohne Färbung, ohne Kühlfiltrierung und mit 58,7 % Vol. kommt dieser Single Malt im nächsten Jahr in die Flaschen. Er kam am 26.5.2009 zunächst in Bourbon Casks, anschließend erfolgte ab dem 17.11.2020 ein Finish in Ruby Port Hogsheads. Hier die Label:

Mit Bunnahabhain Fèis Ìle Editions 2024 Triple Sherry Wood Finish 23 years old ist der Name der nächste Abfüllung noch etwas länger. Das Taste Profile beschreibt diese als Nutty – Creamy- Floral, es sollen 4002 Flaschen der Edition erscheinen. Der 23 Jahre alte Single Malt erhielt ein Finish in Amontillado, Manzanilla und Oloroso sherry casks – an exceptional sherry bomb of a dram, wie es auf dem Etikett heißt. Auch dieses Bottling kommt ohne Färbung und ohne Kühlfiltrierung, abgefüllt wird in mit 53,3 % Vol. Hier die Label:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.