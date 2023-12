Lagavulin würdigt Iain McArthur mit „Iain’s Farewell Dram“

Nach über 50 Jahren in der Whiskyindustrie wechselt, wie es Dram scotland formuliert, die Islay Ikone und Lagavulin-Legende Iain McArthur in den Ruhestand. Iain startete seine berufliche Whisky-Laufbahn in der Port Ellen Distillery. Danach wechselte er zu Lagavulin, seit einem halben Jahrhundert war er dort ein fester Bestandteil des Teams. Hier war er für den Torfabbau wie auch als warehouse manager für die Überwachung der Fässer zuständig. Berühmt und legendär waren natürlich seine warehouse tasting sessions.

“Being part of the Lagavulin family has been the adventure of a lifetime, but now I’m ready for a change of pace. At 18 Years Old, this bottling brings back fond memories for me, enjoying a dram and celebrating moments in my life. I hope everyone that loves this distillery as much as I do gets to enjoy it.”

Iain McArthur