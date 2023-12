Serge verkostet: Lagavulin

In der Verkostung von heute widmet sich Serge Valentin der Islay-Brennerei Lagavulin. Malerisch an der Südküste gelegen, gehören ihre Abfüllungen für viele zu den erklärten Lieblingen der Inselwhiskys. Nicht so medizinisch wie Laphroaig, mit einer gewissen Eleganz behaftet und dennoch kräftig, so könnte man sie generell beschreiben.

Die drei Bottlings von heute punkten hoch – und die Beschreibungen sind wie immer interessant zu lesen. Hier jedenfalls unsere Tabelle:

Abfüllung Punkte

Laggan Mill 11 yo 2001/2013 (46%, The Cooper’s Choice, hogshead, cask #493, 450 bottles) 88 Lagavulin 12 yo (43%, OB, cream label, Pure Islay Malt, Corima Import Paris, +/-1980) 94 Lagavulin 12 yo ‚The Ink of Legends‘ (56.4%, OB, Special Release 2023, Tequila finish) 89