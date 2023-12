Neu: Aultmore 12 Jahre Schlüter´s Geniessertreff 75th Anniversary Edition

75 Jahre hat es gedauert, bis sich Schlüter´s Geniessertreff an die erste Eigenabfüllung gemacht hat – und für dieses Unterfangen hat man sich mit Whisky Druid Michel Reik verbündet und einen besonderen Aultmore 12 Jahre Schlüter´s Geniessertreff 75th Anniversary Edition aufgelegt, der ein Finish in einem PX-Fass erhielt.

Den Aultmore 12 Jahre Schlüter´s Geniessertreff 75th Anniversary Edition finden Sie hier, weitere Infos dazu untenstehend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Schlüter – 75 Jahre in Wülfrath: Ein Grund zu feiern und Anlass für unsere 1. Eigenabfüllung!

Was als klassisches Zigarrengeschäft im Herzen von Wülfrath im Jahr 1948 begann hat sich im Laufe von drei Generationen zu einer wahren Erfolgsgeschichte entwickelt.

Gegründet von Erich Korten im Jahr 1948 übernahmen seine Tochter Erika und ihr Mann Peter Schlüter die Geschäfte 1975 und bauten das kleine Fachgeschäft weiter aus. Es folgte die Expansion mit mehreren Filialen, die später auch Zeitschriften und Lottoannahmestellen enthielten. Dirk Schlüter, der die Geschicke des Familienbetriebes im Jahr 2008 übernahm, setzte in den Folgejahren wesentliche Akzente mit einer umfangreichen Whisky- und Spirituosenauswahl. Gleichzeitig kehrte er zu den Anfängen zurück, optimierte das erlesene Zigarrenangebot und stellt dien Genussgedanken wieder in den Geschäftsmittelpunkt. Heute ist das Wülfrather Geschäft in der Wilhelmstraße ein Ort für Freunde, Kenner und Genießer.

Mit Hilfe von Michel Reick (Whisky Druide) haben wir im Sommer einen Aultmore PX Finish ausgesucht, den wir jetzt vorstellen möchten:

Aultmore 12 Jahre Schlüter´s Geniessertreff 75th Anniversary Edition

Matured in a Bourbon Barrel Finished in a First Fill PX Sherry Barrel –

58,3%vol.

0,7l für 89,-€

Selected by Whisky Druid

Nase: dunkles Toffee, Blockmalz, ein wenig Karamell, altes Leder, wirkt relativ süß

Geschmack: kräftiger Antritt, dunkle Süße, karamellisierter brauner Zucker, feiner Tabak, im Hintergrund Pflaumenmus, etwas Paranuss, zum Ende trocken werdend

Abgang: lang, wärmend, dunkle Süße mit feinen, eingelegten Früchten im Nachklang