Whisky-Europa mit „Peated Twins“-Set aus St. Kilian – Chateau Margaux1st fill blood tub und Cognac 1st fill blood tub

Ein kleines, aber feines Set mit je 20 Flaschen pro Whisky ist jetzt bei Whisky-Europa.de erschienen: Die St. Kilian Peated Twins stammen aus je einem Chateau Margaux1st fill blood tub und einem Cognac 1st fill blood tub, befüllt mit rauchigem Spirit aus der Rüdenauer Brennerei.

Was Genießer bei diesem Set erwartet, hat uns Timo Preister von Whisky Europa als Pressetext übermittelt

ST. KILIAN PEATED TWINS / SPECIAL EDITION

2ER SET / WACHSSIEGEL / HOLZKISTE

Wie schnell doch 3 Jahre vergehen und was Geniales dabei entsteht. Wir freuen uns, ein ganz besonderes WHISKY Set für Dich gestaltet zu haben. Das PEATED-TWINS Set ist liebevoll in Handarbeit kreiert und mit ganz neuartigem Look, CHARRED-HOLZKISTE und WACHSSIEGEL.

Als die 30-Liter Fässer beide zusammen geleert wurden, haben wir mit Schrecken festgestellt dass, das COGNAC Fass undicht war und nur noch knapp 10 Liter her gab. Zum Glück nicht ganz als Angel´s share. Der Whisky ist hervorragend und jetzt für Euch wie geplant erhältlich. Danke für Eure Unterstützung und wir hoffen, Ihr genießt diese Sonderabfüllung

ST. KILIAN / PEATED TWINS / 5796 COGNAC UND 5773 CHATEAU MARGAUX

Cognac 1st fill blood tub / Fass Nr. 5796 / heavily charred

Dest. 13.10.2020 – Abgefüllt 11.12.2023 mit 20 Flaschen

ca. 59,2% vol. Alk. / 500 ml / rauchig mit 54ppm

TASTINGNOTES

Im GERUCH und GESCHMACK cremig, sahnig, classic scones mit Marmelade und clotted cream. Dann Rauch, Torf, Zimt, Pfefferminz und Haselnuss, auch schön fruchtig mit Steinobst wie Pfirsich. Das Ganze bereichert im ABGANG noch mit Noten von Lagerfeuer, weißer Schokolade, Pistazien, Pfeffer, leicht salzig.

Chateau Margaux 1st fill blood tub / Fass Nr. 5773

Dest. 13.10.2020 – Abgefüllt 11.12.2023 mit 20 Flaschen

ca. 60,8 % vol. Alk. / 500 ml / rauchig mit 54ppm

TASTINGNOTES

GERUCH harmonisch, sehr süß, Torfrauch, karamellisierte Früchte. Dann mit dunklen Früchten wie Pflaumen und Erdbeeren, Rosenblüten. GESCHMACK wild, mit viel Torfrauch, ölig und kräftig mit dunklem Wein. Dann süß-sauer und salzig, erdig, Chili, BBQ-Sauce, fleischig. ABGANG bleibt süß bis zum nächsten Tag auf der Zunge, mit Minze, Holz-Asche, Öltanker und frisch geflextes Eisen.

