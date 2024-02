Im November stellten wir Ihnen das Bottling Starward X Lagavulin vor. Die Abfüllung entstand in einer Kollaboration der australischen Starward Distillery mit der Islay-Brennerei Lagavulin. Nach einer Lagerung in Rotweinfässern reifte der Single Malt Whisky von Starward dann für 18 Monate weiter in Whisky-Fässer der Lagavulin Destillerie. Diese Abfüllung erschien exklusiv für Österreich, nun ist sie auch in Deutschland erhältlich, wie Kirsch Import in seiner Presseaussendung mitteilt. Hier alle Details:

Islay meets Australien: Komplexer Starward Whisky aus getorften Lagavulin Casks

Stuhr, 06.02.2024 In Down Under ist so manches anders, auch der Whisky. Mit ihren in Weinfässern gereiften Single Malts greift Melbournes Starward Distillery nach den Sternen und gibt dabei der schottischen Insel Islay die Hand – mit einem Lagavulin-Finish.

Unkonventionell, casual und kulinarisch: Genau wie ihre Heimatstadt Melbourne sind Starward-Whiskys vielseitig und – anders. Die experimentierfreudige Brennerei stellt ihren Single Malt Australian Whisky rein aus lokalen Zutaten her. Die Reifung findet in saftigen Fässern famoser Weingüter aus Down Under statt, umgeben vom berüchtigten und unberechenbaren Wetter Melbournes. Mit Starward kommt der Inbegriff einer australischen Spirituose ins Glas.

Die Destillerie von Gründer David Vitale hatte sich für ihren Eintritt in die Whisky-Welt vor 15 Jahren einiges vorgenommen – und sich dafür einen treffenden Namen verpasst. Starward: zu den Sternen hin. Denn wer nach den Sternen greift, setzt sich (himmel-)hohe Ziele. Die Erfolgsgeschichte der Brennerei, die allein bei der San Francisco World Spirits Competition 2023 zwölf Doppelgoldmedaillen erhielt, zeigt, dass das keineswegs zu hoch gegriffen war.

Für großartigen Geschmack erweitert Starward gern die Grenzen der Whiskyherstellung – dieses Mal bis auf die Insel Islay. Der Starward X Lagavulin reifte in getorften schottischen Whiskyfässern aus der weltberühmten Lagavulin Distillery nach. Im Anschluss an die charakteristische Rotweinreifung verbrachte der australische Single Malt weitere 18 Monate in den köstlichen Islay Casks.

Das Ergebnis? Starwards bislang vielleicht aufregendste, limitierte Abfüllung. Der Starward X Lagavulin vereint tropische Noten von Nektarine und gegrillter Ananas mit kräftigem, erdigem Küstentorf und einem schwelenden, trockenen Eichen-Finish. Und: Gibt einen Vorgeschmack auf das neue Design der Australier. Verpackt ist er in einer hochwertigen GP in Lagavulin-Grün mit Prägungen.

Starward X Lagavulin

Single Malt Australian Whisky

Herkunft: Australien, Melbourne

Fasstypen: Red Wine Barrels, Lagavulin Peated Scotch Whisky Barrels (Finish)

Abgefüllte Flaschen: 2.000 Flaschen (insgesamt)

Alkoholgehalt: 48% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt

Verkostungsnotizen

Nase: Nektarine, ein Anflug von Torf, Ananas und ein Hauch von Jod.

Gaumen: Anfänglich sehr tropisch, geröstete, gegrillte Ananas, schwarzer Tee und ein Hauch von Salz.

Nachklang: Trocknende Asche, gefolgt von tropischen Früchten und einem Hauch von Eiche.