Exklusiv für Österreich: Starward in collabroration with Lagavulin

Exklusiv für Österreich und limitiert, so stellt sich die Zusammenarbeit der australsichen Brennerei Starward mit der Islay-Destillerie Starward dar. Der australische Single Malt Whisky von Starward lagerte zunächst in Rotweinfässern. Anschließend reifte er dann für 18 Monate weiter in Whisky-Fässer der Lagavulin Destillerie. Diese neue limitierte Edition erscheint in einer maßgefertigten Geschenkbox und ist ab Dezember in Österreich erhältlich.

Mehr zu diesem Bottling in der Presseaussendung, die wir von Vienna Distribution erhalten haben:

VON MELBOURNE NACH ISLAY: EINE GESCHMACKSREISE

EINFÜHRUNG VON STARWARD SINGLE MALT AUSTRALIAN WHISKY, DER IN EHEMALIGEN LAGAVULIN-FÄSSERN GEREIFT IST

Wien, 21.11.2023 – Bei Starward steht das Überschreiten von Grenzen im Mittelpunkt. Die Destillerie ist bekannt dafür, neue Aromen und Zutaten zu erforschen und einzigartige Fässer zu finden, um den Geschmack auf eine neue Ebene zu heben. Dieses Mal hat Starward für seine bisher aufregendste und streng limitierte Edition rauchige Scotch Whisky-Fässer der weltberühmten Lagavulin Destillerie verwendet. In einer Weltpremiere wurde der zuvor in Rotweinfässern gereifte australische Single Malt Whisky für weitere 18 Monate in diesen Rauchfässern veredelt.

Lagavulin, eine der ältesten Destillerien auf Islay, Schottland, ist bekannt für ihre sorgfältige Handwerkskunst. Mit einer leidenschaftlichen Anhängerschaft von Whiskyliebhabern auf der ganzen Welt wird Lagavulin für seinen unverwechselbaren rauchigen Single Malt Scotch Whisky verehrt – reichhaltig, komplex und intensiv rauchig.

David Vitale, Gründer von Starward, erklärt:

„Meine frühe Inspiration für Starward war es, einen köstlichen, einzigartigen Whisky zu kreieren, und obwohl wir dieses Ziel mit unserem in Rotweinfässern gereiften Whisky sicherlich erreicht haben, gibt es kaum einen anderen Whisky, der das Konzept ‚einzigartig köstlich‘ besser verkörpert als Lagavulin. Die Beschaffung dieser Fässer, um diesen aufregenden Ausdruck zu schaffen, ist ein magischer Moment, um das Beste aus australischer Neugier und schottischer Tradition zu feiern.“

Die Verschmelzung der tropischen Noten des in Rotweinfässern gereiften Whiskys mit dem reichhaltigen Küsten-Peat der Lagavulin-Fässer zelebriert den gemeinsamen Helden dieser beiden einzigartigen Whiskys – die Fässer! Der charakteristische Red-Wine-Fass-Whisky nimmt zunächst all die saftigen Noten von roten Früchten und Vanille auf, bevor er in die rauchigen Scotch-Whisky-Fässer von Lagavulin übergeht, um einen reichen australischen Single Malt Whisky mit aufregenden Aromen von Nektarinen, gerösteter Ananas und einem Hauch von Küsten-Peat zu kreieren.

Sam Slaney, Produktionsleiter bei Starward, hatte die Gelegenheit, die Lagavulin Destillerie auf Islay zu besuchen und aus erster Hand zu erfahren, was ihren Whisky so besonders macht. Er sagt:

„Die Erfahrung auf Islay hat unser Team unglaublich inspiriert. Die Landschaft und das Klima dort sind buchstäblich Welten von dem entfernt, was wir in unserer Destillerie in Port Melbourne erleben. Man kann sehen, wie sehr das die Aromen in ihrem unverwechselbar rauchigen Whisky beeinflusst, genauso wie der Einfluss unseres schnell wechselnden Klimas auf die Reifung, wo die ständigen Temperaturschwankungen dazu führen, dass sich die Fässer zusammenziehen und ausdehnen, was bedeutet, dass der Whisky all diese köstlichen Aromen aus dem Holz aufnimmt.“

Diese limitierte Edition ist das Ergebnis jahrelanger Arbeit und verdient zweifellos einen Platz in jeder Sammlung. In einer maßgefertigten Geschenkbox ist sie das ideale Geschenk für Whisky-Liebhaber.

Tasting Notes

Farbe: Bernstein-Gold

Nase: Gelbe Nektarine, ein Hauch von Torf, Ananas und ein Hauch von Jod.

Gaumen: Zunächst sehr tropisch, gegrillte Ananas, schwarzer Tee und eine Prise Meersalz.

Abgang: Trockene Asche, begleitet von tropischen Früchten und einem Hauch von Eiche.

Die neue limitierte Edition ist ab Dezember in Österreich erhältlich – pünktlich zu Weihnachten!