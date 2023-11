Mackmyra stellt limitierte Small Batch DNA vor

Die schwedische Whisky-Brennerei Mackmyra kündigt heute den Verkaufsstart ihrer neuen Abfüllung Mackmyra DNA für den 23. November an. Die limitierte Small Batch reifte ausschließlich in Mackmyras 30-Liter-Fässern. Die 2.727 Flaschen kommen mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 79,90 € auf den Markt, mehr Informationen zu Mackmyra DNA finden Sie in der folgenden Presseaussendung:

EXKLUSIVE KLEINSERIE VON MACKMYRA – NUR 2727 EXEMPLARE

Mackmyra DNA ist eine limitierte Small Batch, die ausschließlich aus den revolutionären 30-Liter-Fässern von Mackmyra besteht. Der Whisky ist intensiv in Farbe und Geschmack – elegant (nicht rauchig) und wenn man dem Whisky etwas Zeit im Glas geben, kann man Teil einer fantastischen Reise sein.

Mackmyra DNA wird in einer kleinen Auflage von 2727 Flaschen erscheinen und ist in seiner Art einzigartig. Für den Sammler und Genießer des Lebens, der hohe Ansprüche an Handwerkskunst, Geschmack und Design stellt.

„Die Herstellung einer kleinen Charge, die nur 30-Liter-Fässer verwendet, fühlte sich wirklich wie eine luxuriöse Herausforderung an. Die Fässer geben dem Whisky in viel kürzerer Zeit Farbe, Tiefe und Intensität als herkömmliche Fässer, und dies ist ein Whisky, der dies wirklich widerspiegelt und den Fässern gerecht wird. Ich möchte diese Abfüllung unseren fantastischen Mitarbeitern in Bodås Gruva widmen, die sich Jahr für Jahr um diese kostbaren Edelsteine kümmern.“

sagt Lii Johnson, Blender von Mackmyra Swedish Whisky.

Der Whisky hat ein süßes und würziges Aroma von Vanille und Schokoladenfondant, nuanciert mit Marzipan und reifen Pflaumen. Ausgeprägte Noten von Mandarine zusammen mit tropischer Mango und Ananas. Der Geschmack spiegelt die Intensität des Aromas mit kräftiger Vanille und Fudge, säuerlichen Äpfeln und Ingwer wider. Langer, ausgewogener Abgang mit würzigen Noten von Zimt und Stroh, ausgeglichen mit der Bitterkeit des Fasses und süßen roten Beeren.

Mackmyra DNA ist eine limitierte Auflage und wird ab dem 23. November 2023 im Fachhandel erhältlich sein.

Mackmyra-DNA

Limitiert auf 2727 Flaschen

Verkaufsstart: 23.11.2023

Alkoholgehalt: 48,6%.

UVP: 79,90 €

Mackmyra Small Batch ist die definierte und seltene Einzigartigkeit. Herausragende Fässer, die die extra Aufmerksamkeit verdienen – abgefüllt für einige wenige zum Genießen.