Royal Brackla veröffentlicht älteste Eigen-Abfüllung

Die Highland-Brennerei gibt die Veröffentlichung ihrer älteste Eigen-Abfüllung bekannt. Royal Brackla 45 yo wurde am 28 August 1975 destilliert und lagerte mehr als viereinhalb Jahrzehnte in re-fill hogsheads. Sein letztes Reifungs-Jahr verbrachte der Single Malt in einem first-fill oloroso sherry casks, welches die Destillerie von ihrem Partner Bodegas Jose y Miguel Martin aus Jerez in Spanien bezogen hat.

Royal Brackla 45 yo ist mit 46,6 % Vol. abgefüllt, und erscheint in einer gravierten Flasche, welche sich in einer maßgeschneiderten Holzkiste aus massivem Walnussholz befindet, die mit Leder ausgekleidet wurde. Nur 172 Flaschen sind erhältlich, und dies ausschließlich in Taiwan. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei £8,500, was etwa knapp 10.000 € entspräche.