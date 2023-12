Serge verkostet: Royal Brackla als Trio

Nicht einfach einzuordnen seien die Malts der Brennerei Royal Brackla. Deshalb ermöglichen ihre Tastings auch regelmäßig kleine Entdeckungen. Die Session des heutigen Tages besteht eigentlich aus einem Duo aktueller Indie-Bottlings. Vor ihrer Verkostung betritt allerdings ein Royal Brackla aus Gordon & MacPhail’s Connoisseurs Choice Reihe, 1974 in das Fass gefüllt und 1999 gebottelt, die Tasting-Bühne. Mit 89 Punkten bleibt die Bewertung dieses Whiskys nur ganz knapp die 90-Punkte-Marke. Direkt dahinter ordnet sich schon die Benotung der ersten unabhängigen Abfüllung, Lady of the Glen, ein. Und auch die 85 Punkte des Abschluss-Indies von James Eadie sind beileibe keine schlechte Bewertung. Unsere Übersicht:

Abfüllung Punkte

Royal Brackla 1974/1999 (40%, Gordon & MacPhail, Connoisseurs Choice) 89 Royal Brackla 8 yo 2014/2023 (56.3%, Lady of the Glen, oloroso butt, cask #169, 49 bottles) 88 Royal Brackla 10 yo 2013/2023 (58.9%, James Eadie, re-charred hogshead, cask #302358, 285 bottles) 85

