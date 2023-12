Jillian Boyd wird master blender bei Halewood Artisanal Spirits

In der vergangenen Woche gab Halewood Artisanal Spirits einen Wechsel auf der Position master blender bekannt. Kirstie McCallum, die diese ab dem Januar 2021 bekleidete (wir berichteten), wechselte im September 2023 zu Whyte & Mackay (auch hier berichteten wir). Ihre Nachfolgerin bei Halewood Artisanal Spirits wird nun Jillian Boyd. Sie wechselt von Compass Box, dort war sie als whisky maker und brand ambassador tätig. Bei Halewood Artisanal Spirits wird sie nun die Herstellung der Whiskys in den Halewoods Destillerien in ganz Großbritannien beaufsichtigen: Aber Falls in Nordwales, Bankhall in Cumbria und Bonnington in Edinburgh. Zusätzlich wird sie sich auch auf die Entwicklung der irischen Whiskeymarken Samuel Gelston’s und The Pogues konzentrieren.

Für ihre neue Position wünschen wir Jillian Boyd alles Gute und viel Erfolg.