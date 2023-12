Die Abfüllungen der Ballykeefe Irish Farm Distillery, jetzt bei Whiskymax

Die Abfüllungen der im County Kilkenny gelegene, familiengeführten Farm Distillery Ballykeefe – sie stellte Ende 2021 ihre ersten Single Malts vor (wir berichteten) – erreichen nun den deutschen Markt. Der Importeur Whiskymax stellt in seiner heutigen Aussendung Ihnen die Brennerei näher vor, sowie auch die drei nun erhältlichen Abfüllungen, inklusive Verkostungsnotizen:

Whiskey im Spot: Ballykeefe Irish Farm Distillery

In der aufstrebenden Whiskeywelt auf der grünen Insel sticht aktuell die familiengeführte Farm Distillery Ballykeefe, idyllisch ca. 15min von der Stadt Kilkenny gelegen, heraus. Master Distiller Morgan Ging hat sich mit der Brennerei einen lang gehegten Wunsch erfüllt:

Die Faszination für die gemeinsame Geschichte der irischen Landwirtschaft und des irischen Whiskeys ließ ihn davon träumen, eines Tages sein landwirtschaftliches Unternehmen um eine Whiskeybrennerei zu ergänzen, wie es vor Jahrhunderten in Irland üblich war. Doch es bedurfte 25 Jahre Forschung und sorgfältiger Arbeit, um diesen Traum zu verwirklichen.

Die Brennerei, die seit 2017 produziert, wurde – wie sollte es nun auch anders sein – exakt nach den Entwürfen und Vorgaben von Morgan errichtet und ist somit ein weiterer Schritt, um die glorreiche Geschichte des irischen Whiskeys würdig zu vertreten.

Das Motto der Brennerei „From our fields to your glass“ könnte dabei treffender nicht sein:

Die Gerste wird auf den familieneigenen Feldern angebaut und erst dann geerntet, wenn sie die höchste Reife erreicht hat. Das bei der Ernte anfallende Stroh wird in den Wintermonaten als Einstreu für das Vieh der Farm verwendet, und die Nebenprodukte der Destillation werden an das Tier verfüttert, sodass außerhalb des Bauernhofes absolut keine Abfälle entstehen. Alle weiteren Produktionsschritte finden innerhalb einer Halle auf dem Gelände der Brennerei statt.

In der Eco-Friendly-Brennerei, die bereits eine Vielzahl nationaler und internationaler Preise gewonnen hat, werden u. a. Irish Poitin, Vodka, verschiedene Ginsorten und natürlich Irish Whiskey – sowohl triple distilled Single Malt als auch der irischer Klassiker Single Pot Still produziert. Die Besonderheit der Whiskeys besteht darin, dass Master Distiller Morgan Ging ausschließlich Einzelfässer abfüllt – auf ein Blending inhouse wird gänzlich verzichtet. Alle Abfüllungen werden von Hand gelabelt und inkl. Fass- und Flaschennummer beschriftet.

Für den Import nach Deutschland zeichnet der Importeur Whiskymax aus Mainhausen in der Nähe von Aschaffenburg verantwortlich.

Ballykeefe

Single Pot Still Irish Whiskey

46 % Vol.

Geschmacksnoten

Nase: Warme, einladende Nase mit Karamell-Toffee-Noten, weicher Eichen-Vanille, Malz-Getreide und einem Hauch von Kokosnuss.

Geschmack: Eine Welle von reichhaltigem erdigem Malz mit süßen und würzigen Noten von Lakritze, Nelken, Trockenfrüchten und grünem Kardamom.

Finish: Langer malziger Abgang, weicht Nelkenorangen und Anis.

Ballykeefe

Single Malt Irish Whiskey

46 % Vol.

Geschmacksnoten

Nase: Eine sanfte Nase mit Noten von gerösteter Eiche, Zitrusfrüchten und Kokosnuss, die sich in Apfelschwamm auflösen.

Geschmack: Zunächst dominieren Malz und Frucht mit Mango und einem Hauch reifer Banane. Dann geht Toffee Apple in Crème Brûlée über.

Finish: Langer Abgang mit Noten von Apfelpudding und einem Hauch Nelken.

Ballykeefe

Cask Strength Single Malt Irish Whiskey

Single Cask #117

56 % Vol.

Geschmacksnoten

Aroma: Eine sanfte Nase für einen fassstarken Whiskey mit Noten von geröstetem Eichenholz, Vanillepudding und Apfelschwamm.

Geschmack: Eine intensive Welle von Früchten, süßer Lakritze und Malz, wobei Apfel dominiert, unterstützt von tropischen Früchten. Dann intensiv gekochter Apfel und Tarte Tatin, Marzipan und Nelken. Ein Cask Strength Whiskey, den man zunächst pur schlürft, um diese wunderbare Geschmacksbombe zu erleben.

Finish: Ein langer, intensiver Abgang von Bratapfel und Nelken.

