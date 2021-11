Die Ballykeefe Distillery präsentiert ihre ersten Single Malts

Die Ballykeefe Distillery, im County Kilkenny gelegen, hat die Tradition der Farm Distillerys in Irland wiederbelebt und stellt nun ihre ersten Single Malts vor. Drei Fässer der ersten, dreifachen Malt Whiskey Destillation sind für Ballykeefe First Release Single Malt Irish Whiskey abgefüllt, 300 Flaschen in Fassstärke und 408 Flaschen in gehobener Trinkstärke mit 46% Vol.. Jede Flasche, von Kilkenny Crystal von Hand graviert, erscheint in einer Präsentationsbox. Diese beinhaltet auch ein Echtheitszertifikat sowie eine 16-seitige Farbbroschüre über die Destillerie. Die in Fassstärke abgefüllten Single Malts begleiten noch zwei handgeschliffene Kristallgläser, welche ebenfalls aus dem Hause Kilkenny Crystal, Irlands ältester Kristallwerkstatt in Familienbesitz, stammen.

Ballykeefe First Release Cask Strenght Single Malt Irish Whiskey mit Präsentations-Box

Ballykeefe First Release Single Malt Irish Whiskey sind im Online-Shop der Destillerie sowie bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich. Die Abfüllung mit 46% Vol. kostet 195 €, für ein exemplar in Fassstärke müssen 450 € bezahlt werden.