Serge verkostet: Vergessene Edradour

In der Whiskyfun-Zentrale wurden in der letzten Zeit einige wunderbare Abfüllungen der Destillerie Edradour verkostet, deren Verkostungsnotizen und Bewertungen bisher noch nicht auf Whiskyfun veröffentlicht sind. Serge Valentin holt dies nach und schiebt die Verkostung zweier aktueller Indie-Abfüllungen heute ein. Um welche Abfüllungen es sich handelt – mit ihren Bewertungen bleiben sie knapp unter der 90-Punkte-Marke – können Sie in unserer Übersicht sehen:

Abfüllung Punkte

Edradour 18 yo 2003/2021 (53%, Signatory Vintage for WhiskySponge, refill hogshead, 334 bottles) 89 Edradour 16 yo 2004/2021 (59.9%, The Maltman, Or Sileis, 1st fill Marsala hogshead, cask #73, 403 bottles) 88