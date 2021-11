Neu: Shortcross Single Malt Irish Whiskey 5 year old

Die Rademon Estate Distillery stellt ihren ersten irischen Whisky unter dem Namen Shortcross vor. Dieser ist der erste Irish Whiskey seit den 1920ern, der vollständig in Nord-Irland destilliert wurde und auch dort lagerte und der erste Whiskey, der seit der Schließung der Old Comber- und Coleraine-Destillerien außerhalb der Old Bushmills Distillery erscheint, wie die Rademon Estate Distillery auf ihrer Website schreibt.

Shortcross Single Malt Irish Whiskey 5 year old ist zweifach destilliert und reifte in Grand Cru Classe Bordeaux Rotweinfässern, abschließend genoss er noch ein Finish in einem Virgin Chinquapin Oak Cask. In natürlicher Farbe und ohne Kühlfiltrierung ist der Shortcross Single Malt mit 46 % Vol. abgefüllt. Der Whiskey erscheint im Dezember, kann allerdings bereits jetzt auf der Website der Brennerei vorbestellt werden. Insgesamt sind sind 658 Flaschen zu einem Preis von £300 (etwas mehr als 350 €) verfügbar.