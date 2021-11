Nur noch diese Woche: Gewinnen Sie mit Whiskyexperts drei Flaschen des brandneuen Old Forester 86 Proof!

Letzte Woche erst neu in Deutschland vorgestellt – und jetzt schon bei uns zu gewinnen: Gehören Sie zu den ersten Personen, die den neuen Old Forester 86 Proof, den historischen Bourbon aus dem Hause Brown-Forman, genießen können. Denn wir verlosen in unserem neuen Gewinnspiel drei Flaschen dieses 1870 erstmals abgefüllten klassischen Bourbons mit unerhört weichem Charakter.

Machen Sie mit – das Gewinnspiel läuft nur mehr bis Sonntag!

Alles, was Sie dafür machen müssen, ist eine einfache Gewinnfrage zu beantworten, die Ihnen nach dem Lesen der Beschreibung Ihres Gewinnes keine Mühe machen sollte:

Old Forester – das ist ein historischer Bourbon aus dem Hause Brown-Forman mit vollmundigem Geschmack und weichem Charakter, der ihn neben dem puren Genuss ideal für jeden klassischen Whiskey-Cocktail macht.

Seine Geschichte reicht über 150 Jahre zurück: 1870 füllte der Pharmareferent George Garvin Brown Old Forester als ersten Whiskey in Flaschen ab – damals eine Innovation.

Damit schuf er eine Marke, deren Qualitätsversprechen sich mit seiner Unterschrift bis heute auf jedem Etikett wiederfindet:

“This whiskey is produced by us only, and we are responsible for its richness and fine quality. Its elegant flavour is solely due to original fineness developed with care. There is nothing better in the market.”