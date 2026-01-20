Neue Dokumentation von Whiskeyland TV erzählt die Geschichte von Old Forester

Die Kentucky Straight Bourbon Whisky Marke Old Forester blickt mittlerweile auf eine mehr als 155-jährige Geschichte zurück. Old Forester wurde 1870 von George Garvin Brown, dem Gründer der Brown-Forman Corporation, erstmals abgefüllt und vermarktet. Dieser Bourbon war der erste, der ausschließlich in versiegelten Flaschen verkauft wurde. Und auch die zwischen 1920 und 1933 währende Prohibition bildete keine Unterbrechung in seiner Geschichte. Denn Brown-Forman erhielt eine von nur sechs Lizenzen zur legalen Herstellung für medizinische Zwecke.

Die Balas Brothers aus Brooklyn produzierten jetzt für ihr Format Whiskeyland TV ein Film über Geschichte von Old Forester. „The Untold Story of Old Forester: The Bourbon That Survived Whiskey Row“ wird demnächst auf Streaming-Plattformen wie Amazon Prime, Relay und Tubi verfügbar sein. Und ist zudem auf dem Youtube-Kanal von Whiskeyland TV verfügbar, und wird von uns hier auch eingebunden: