Für seine neueste Abfüllung wurde der Wu Dram Clan diesmal in Frankreich bei der Celtic Whisky Distillery fündig. Bei ihrem Brennerei-Besuch an der Nordküste Frankreichs wählten sie ein 1st Fill Bourbon Barrel mit stark getorftem Whisky der Destillerie, welches im Juli 2025 abgefüllt wurde, und dessen 229 Flaschen ab dem 27. Januar exklusiv bei den Wu Dram Clan Händlern erhältlich sein werden.

Alle Details und weiteren Informationen in der Aussendung des Wu Dram Clan:

WU DRAM CLAN bringt KORNOG Single Barrel exklusiv nach Deutschland

Mit großer Freude kündigt der Wu Dram Clan eine außergewöhnliche Einzelfassabfüllung an:

KORNOG Single Barrel aus der renommierten Celtic Whisky Distillery findet erstmals in dieser Form seinen Weg nach Deutschland.

KORNOG – Bretonischer Torf mit Charakter

Kornog ist der stark getorfte Whisky der Celtic Whisky Distillery, gelegen in Pleubian an der rauen Nordküste der Bretagne, nur wenige hundert Meter vom Meer entfernt. Gegründet Ende der 1990er-Jahre von Martine und Jean Donnay, gehört die Brennerei zu den Pionieren des französischen Single Malt Whiskys.

Gebrannt wird traditionell in kleinen Stills, mit Fokus auf handwerklicher Präzision, langer Fermentation und einer klaren, kompromisslosen Stilistik. Kornog steht dabei für kraftvollen Torfrauch, ausgeprägte maritime Noten und eine überraschende Tiefe – Whiskys, die regelmäßig blind eher an die schottischen Inseln als an Frankreich erinnern.

Ein Fass, ein Erlebnis

Im Jahr 2022 reiste Sebastian vom Wu Dram Clan zur Brennerei und verbrachte dort gemeinsam mit dem damaligen Distillery Manager Aël Guégan rund acht Stunden im Fasslager.

„Wir haben quasi jedes Fass umgedreht und verkostet – ein wirkliches Erlebnis. Man muss allerdings auch hinzufügen, dass der Outturn nicht riesig ist und das Lagerhaus dementsprechend überschaubar.“ Sebastian Jaeger, Wu Dram Clan

Die Wahl fiel auf ein 1st Fill Bourbon Barrel, das einen besonders ausdrucksstarken Kornog hervorbrachte.

Reife & Profil

Destillation: September 2018

September 2018 Abfüllung: 16. Juli 2025

16. Juli 2025 Alter: 6 Jahre

Dass dieser Whisky die 7-Jahres-Marke hauchdünn verfehlt, ist vollkommen nebensächlich – seine Performance ist beeindruckend. Intensiv maritim, salzig, kraftvoll getorft und zugleich erstaunlich fruchtig.

„Blind ist dieser Whisky niemals Frankreich zuzuordnen. Es ist wahnsinnig, wie intensiv maritim, salzig und gleichzeitig fruchtig er ist – er erinnert mich manches Mal an alte Bowmores.“ — Boris Borissov, Wu Dram Clan

Limitierung & Verfügbarkeit

Abfüllung: Single Barrel, 1st Fill Bourbon

Single Barrel, 1st Fill Bourbon Outturn: 229 Flaschen

229 Flaschen Inhalt: 700 ml

700 ml ABV 56,9% ABV

Preis: 149,90 €

(entspricht 214,14 € pro Liter)

Verkaufsstart

27.01.2026

Exklusiv bei den Wu Dram Clan Händlern

https://www.wudramclan.de/dealer/