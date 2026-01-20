Für seine neueste Abfüllung wurde der Wu Dram Clan diesmal in Frankreich bei der Celtic Whisky Distillery fündig. Bei ihrem Brennerei-Besuch an der Nordküste Frankreichs wählten sie ein 1st Fill Bourbon Barrel mit stark getorftem Whisky der Destillerie, welches im Juli 2025 abgefüllt wurde, und dessen 229 Flaschen ab dem 27. Januar exklusiv bei den Wu Dram Clan Händlern erhältlich sein werden.
Alle Details und weiteren Informationen in der Aussendung des Wu Dram Clan:
WU DRAM CLAN bringt KORNOG Single Barrel exklusiv nach Deutschland
Mit großer Freude kündigt der Wu Dram Clan eine außergewöhnliche Einzelfassabfüllung an:
KORNOG Single Barrel aus der renommierten Celtic Whisky Distillery findet erstmals in dieser Form seinen Weg nach Deutschland.
KORNOG – Bretonischer Torf mit Charakter
Kornog ist der stark getorfte Whisky der Celtic Whisky Distillery, gelegen in Pleubian an der rauen Nordküste der Bretagne, nur wenige hundert Meter vom Meer entfernt. Gegründet Ende der 1990er-Jahre von Martine und Jean Donnay, gehört die Brennerei zu den Pionieren des französischen Single Malt Whiskys.
Gebrannt wird traditionell in kleinen Stills, mit Fokus auf handwerklicher Präzision, langer Fermentation und einer klaren, kompromisslosen Stilistik. Kornog steht dabei für kraftvollen Torfrauch, ausgeprägte maritime Noten und eine überraschende Tiefe – Whiskys, die regelmäßig blind eher an die schottischen Inseln als an Frankreich erinnern.
Ein Fass, ein Erlebnis
Im Jahr 2022 reiste Sebastian vom Wu Dram Clan zur Brennerei und verbrachte dort gemeinsam mit dem damaligen Distillery Manager Aël Guégan rund acht Stunden im Fasslager.
„Wir haben quasi jedes Fass umgedreht und verkostet – ein wirkliches Erlebnis. Man muss allerdings auch hinzufügen, dass der Outturn nicht riesig ist und das Lagerhaus dementsprechend überschaubar.“Sebastian Jaeger, Wu Dram Clan
Die Wahl fiel auf ein 1st Fill Bourbon Barrel, das einen besonders ausdrucksstarken Kornog hervorbrachte.
Reife & Profil
- Destillation: September 2018
- Abfüllung: 16. Juli 2025
- Alter: 6 Jahre
Dass dieser Whisky die 7-Jahres-Marke hauchdünn verfehlt, ist vollkommen nebensächlich – seine Performance ist beeindruckend. Intensiv maritim, salzig, kraftvoll getorft und zugleich erstaunlich fruchtig.
„Blind ist dieser Whisky niemals Frankreich zuzuordnen. Es ist wahnsinnig, wie intensiv maritim, salzig und gleichzeitig fruchtig er ist – er erinnert mich manches Mal an alte Bowmores.“— Boris Borissov, Wu Dram Clan
Limitierung & Verfügbarkeit
- Abfüllung: Single Barrel, 1st Fill Bourbon
- Outturn: 229 Flaschen
- Inhalt: 700 ml
- ABV 56,9% ABV
- Preis: 149,90 €
(entspricht 214,14 € pro Liter)
Verkaufsstart
27.01.2026
Exklusiv bei den Wu Dram Clan Händlern
