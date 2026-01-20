Dienstag, 20. Januar 2026, 15:58:05
HighlandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Ein Quartett Pulteney

Drei neuere unabhängige Abfüllungen und eine Ältere in einer Session, mit hervorragenden Bewertungen

Die Pulteney Distillery in Wick mit ihren besonderen und einzigartig geformten Brennblasen steht heute im Mittelpunkt auf Whiskyfun (diese können Sie in unserem Beitrag Whisky im Bild: Ein Besuch bei Pulteney sehen). Serge Valentin bezeichnet die Brennerei als einen der ‘kings of reflux’, der trotzdem einen delikaten Malt, mit einem Küstencharakter, herstellt. Die Session heute bilden drei aktuelle Indie-Bottlings der unabhängigen Abfüller Dràm Mor, Decadent Drams und Casky’s Finest Selection and The Antelope, plus einer Abfüllung von Sestante, abgefüllt vor langer Zeit im Jahre 1988.

Die großartigen Pulteney, wie Serge sie beschreibt, erhalten heute diese Bewertungen:

AbfüllungPunkte

Pulteney 17 yo 2008/2025 (49.8%, Dràm Mor, 1st fill Maker’s Mark finish, cask #Z082, 295 bottles)87
Pulteney 23 yo 2002/2025 (57.2%, Decadent Drams, refill barrel, 176 bottles)89
Pulteney 25 yo 2000/2025 (53.9%, Casky’s Finest Selection and The Antelope, refill barrel, cask #100239)92 
Old Pulteney 1970/1988 (56%, Sestante, 75cl)92
Die Destillerie Pulteney. Bild: Gerhard Kreutz, Genuss am Gaumen.
