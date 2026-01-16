Einen ganz besonderen Tennessee Whiskey hat Wu DRAM Clan auf der Nürnberger Whiskymesse dabei – am Stand präsentieren die Jäger des besonderen Geschmacks einen 15 Jahre gereiften Tennessee Whiskey mit 56,4% vol. Alkoholstärke – und diesen wird es NUR auf der The Village geben – täglich kontingentiert, damit jeder Besucher die Chance hat, diesen besonderen US-Whiskey zum fairen Preis zu erstehen.

Alle weiteren Details unten in der Mitteilung von Wu DRAM Clan:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Wu DRAM Clan bringt 15-jährigen Tennessee Whiskey exklusiv nach Nürnberg

Mit der Liquid Series hat der Wu DRAM Clan vor einiger Zeit ein klares Statement gesetzt: für amerikanischen Bourbon, Tennessee Whiskey und Rye – ehrlich, charakterstark und mit echter Leidenschaft für die Vielfalt der US-Mash-Bills. Die drei Jungs sind bekennende US-Whiskey-Fans und lieben genau das, was amerikanischen Whiskey so spannend macht: Tiefe, Vielschichtigkeit und Persönlichkeit.

Die Whisky-Messe Nürnberg steht in diesem Jahr ganz im Zeichen ihres Mottos Amerika. Jedes Jahr widmet sich die Messe einem eigenen Thema – und dieses Mal führt die Reise über den Atlantik. Für den Wu DRAM Clan war damit klar: Wenn Nürnberg Amerika feiert, dann mit einem Whiskey, der genau dafür steht.

Zumal es für den Wu DRAM Clan ein ganz besonderer Moment ist: Zum allerersten Mal sind sie als Aussteller in Nürnberg dabei – und dieser erste Auftritt soll natürlich nicht leise beginnen.

Entsprechend fiel die Wahl auf eine Abfüllung, die Aufmerksamkeit verdient und echten Genuss verspricht.

Das Ergebnis ist ein 15 Jahre gereifter Tennessee Whiskey aus einer der renommiertesten Whiskey- Regionen der USA. Sorgfältig ausgewählt, mit einem wunderbar stimmigen Alkoholgehalt von 56,4% ausgestattet und zu einem fairen Preis von 49,90 € für 700 ml.

Das Besondere:

Dieser Whisky ist ausschließlich auf der Messe in Nürnberg erhältlich – exklusiv am Stand des Wu DRAM Clan, gemeinsam mit VAME MALTS Halle 12 · Stand D61

Wer sich mit Bourbon und Tennessee Whiskey auskennt, weiß: Ein Fass fasst rund 190-200 Liter – und nach 15 Jahren Reifung bleiben davon bei weitem keine 200 Flaschen mehr übrig. Diese Abfüllung ist deutlich unter 200 Flaschen limitiert und wird entsprechend nicht lange verfügbar sein.

Damit jedoch an allen drei Messetagen jeder die gleiche Chance auf Genuss hat, hat sich der Wu DRAM Clan bewusst für ein faires Vorgehen entschieden: Für jeden Messetag wird ein festes Kontingent an Flaschen bereitgestellt, der restliche Bestand bleibt zurück. So geht nicht alles bereits am Freitag über die Theke und auch der Sonntagsbesucher hat noch die Möglichkeit, mit etwas Glück eine Flasche dieses besonderen Tennessee Whiskys zu ergattern.

Ein Ansatz, der Sammler, Genießer und spontane Messebesucher gleichermaßen berücksichtigt – damit am Ende möglichst viele mit einem guten Gefühl und einem großartigen Whisky nach Hause gehen.

Kommt vorbei, probiert, tauscht euch aus und sichert euch eure Flasche.

Ein Whisky für Genießer. Und ein Einstand in Nürnberg, der sicher nicht unbemerkt bleibt.

Und nebenbei: Wir haben auch noch alte Dusty Bottles am Stand – wer also mal immer einen Winkle aus der Stitzel Weller Zeit probieren möchte o.Ä sollte vorbei schauen…