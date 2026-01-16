Glaincairn Glass startet weltweiten Krimiwettbewerb

Kriminell gute Idee: Glencairn Glass schreibt jährlich einen Preis für die beste Krimi-Kurzgeschichte (nicht mehr als 2000 Wörter) aus – und tut dies auch 2026, zum vierten Mal.

Dem Sieger oder der Siegerin winken 1000 Pfund als Preis und die Veröffentlichung auf der Bloody Scotland Webseite. Außerdem wird man als Gast-Star beim Festival im September eingeladen. Für Platz 2 gibt es 500 Pfund, beide Geschichten werden auch auf der Glencairn Glass Webseite publiziert.

Glencairn schreibt dazu:

Do you have a knack for conjuring up sinister plots, capturing the perfect crime, or documenting deadly deeds? If so, our crime short story competition is your chance to showcase your writing talent. Glencairn Crystal, the maker of the world’s favourite whisky glass – the Glencairn Glass, and sponsor of the McIlvanney and Bloody Scotland Debut crime writing awards, is seeking crime short stories in collaboration with Bloody Scotland. This year’s theme is that the story’s protagonist must be from Scotland.

Wichtig: Die Hauptfigur der Geschichte muss dieses Jahr aus Schottland stammen – aber das sollte für jene Leser unter uns, die Lust zum Mitmachen verspüren, kein Problem sein, denken wir.

Sie haben jetzt bis zum 22. März 2026 Zeit, sich eine spannende Geschichte für die The Glencairn Glass Crime Short Story Competition einfallen zu lassen und zu schreiben – mehr dazu finden Sie auf dieser Webseite: https://whiskyglass.com/crime-short-story-competition/