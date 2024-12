Wohl jeder Whiskyfreund kennt das ikonische Glencairn-Glas, das mit seinem geschwungenem und bauchigen Design seit 2010 auf dem Markt ist und auch die offizielle Unterstützung durch die Scotch Whisky Association erhalten hat. Es soll vor allem das Nosing von Whiskys erleichtern, und mit seinem tiefen Schwerpunkt und dem kurzen Standfuß ist es auch recht gut gegen unbeabsichtigtes Umstoßen gefeit.

Nun hat Glencairn Crystal, das in Schottland beheimatete Unternehmen mit mittlerweile 70 Beschäftigten, laut einem Exklusivbericht in The Scotsman vor einem kalifornischen Gericht eine Klage gegen ein US-Unternehmen eingebracht, das diese Gläser laut Klagsschrift nicht nur imitiert, sondern in diesem Zusammenhang auch den Namen Glencairn verwendet hat.

Eine Aufforderung des Rechtsanwaltes von Glencairn, diese Geschäftspraktiken unverzüglich einzustellen, blieb seitens des amerikanischen Unternehmens Wine-n-Gear unbeantwortet, sodass man sich seitens Glencairn Crystal dazu gewzungen sah, zum Schutz der Marke und des Designs eine Klage einzubringen. Diese zielt nicht nur auf die sofortige Einstellung der Nachahmung und der Vewendung des Marekennahmens ab, sondern fordert auch Kompensation für den Gewinnentgang, den Glencairn Crystal erlitt (plus wohl einer merkbaren Pönnale).

In den USA verkauft Glencairn jährlich 1,7 Millionen Gläser, bei einer Gesamtzahl der Verkäufe des Glases in der Region von rund 40 Millionen Stück. Im letzten Jahr ergab das bei einem Umsatz von 17,8 Millionen Pfund einen Gewinn nach Steuern von 4 Millionen Pfund.

Weder von Glencairn noch von Wine-n-Gear konnte The Scotsman eine Stellungnahme zu dem anhängigen Gerichtsverfahren erhalten. Wir werden dieses für Sie natürlich im Auge behalten.