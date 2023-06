Glencairn Crystal neue Werbekampagne richtet sich an Whisky-Produzenten

Würden Sie ein Gourmet-Essen auf einem Pappteller servieren? Sicherlich nicht. Warum also sollten Sie Ihren Whisky also in minderwertigen Gläsern servieren?

Recht vehement wirbt der schottische Glas-Produzent Glencairn Crystal für die Verwendung von hochwertigen Gläsern bei den Whisky-Produzenten. Was auf der Seite der Konsumierenden fast eine Selbstverständlichkeit ist, nämlich der Genuss von Whisky aus einem Glas, welches den Genuss unterstützt – auf der Seite der Whisky-Produzenten scheint es bei diesem Thema noch den Bedarf einer Vermittlung geben. Und wie wir finden, vermittelt dies Glencairn Crystal recht deutlich und eindringlich, wie Sie hier und auf Youtube sehen können: