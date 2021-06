Glencairn feiert 40. Geburtstag mit Glencairn Pipette

Glencairn Crystal Studio feiert in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag – und wir gratulieren ganz ganz herzlich. Das schottische Unternehmen schuf meistverkaufte Whiskyglas der Welt, insgesamt verkaufte Glencairn bisher über 3,5 Millionen Exemplare dieses markanten Glases – das übrigens im letzten Jahr seinen 20. Geburtstag feiern konnte.

Anlässlich dieses Geburtstages präsentiert Glencairn eine Ergänzung ihres Glasses und für den Whiskygenuss. Die Glencairn Pipette ist mundgeblasen und fasst genau 1 ml Wasser. Den oberen Bereich schmückt eine Miniatur-Glencairn-Glas. Insgesamt soll die Pipette angenehm in der Hand liegen und gleichzeitig eine bessere Regulierung der zugegebenen Wassermenge mit ihrer präzise konstruierten Kontrollöffnung in einer breiten Kugel am oberen Ende ermöglichen.

Die Glencairn Pipette kostet £6 (ca. 7 €), zusammen mit einem Glencairn Glas ist sie für £11 (ca. 13 €) erhältlich. Das Set aus Glencairn Pipette, Glencairn Glas und Glencairn Krug kostet £22 (ca. 26 €). Diese Produkte sind alle im Glencairn Crystal Online Shop erhältlich.