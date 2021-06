Mit Whiskyfolks stellt sich uns ein neuer unabhängiger Abfüller aus Deutschland vor. Whiskyfolks konzentriert sich vor allem auf die Abfüllung spezieller Fässer neuer Brennereien. In ihrer Presseaussendung stellen sie uns ihre erste Einzelfassabfüllung vor: Das Fass Nr. 666 aus der deutschen Whisky-Destillerie St. Kilian:

Die erste Einzelfassabfüllung von Whiskyfolks:

St. Kilian 2017, PX Sherry Hogshead, Fass Nr. 666

Whiskyfolks konzentriert sich vor allem auf die Abfüllung spezieller Fässer neuer Brennereien. Für die erste Abfüllung zog es uns in die Hügel zwischen Odenwald und Spessart unweit des Mains – quasi „Mainside“. Dort liegt die St. Kilian Brennerei am Ortseingang von Rüdenau.

Die St. Kilian Brennerei am Ortseingang von Rüdenau – © Whiksyfolks

Von Andreas Thümmler gegründet, produziert die Brennerei seit dem St. Patrick’s Day 2016 mit schottischem Equipment, das mit deutscher Ingenieurskunst auf ein neues Level gehoben wurde.

Unter den wachsamen Augen von Master Distiller Mario Rudolf wurde Liter um Liter von qualitativ hochwertigem Rohbrand destilliert und mittlerweile in mehr als 6.800 Fässer abgefüllt, die zudem eine sehr große Bandbreite aufweisen: bis heute hat St. Kilian 238 Fassarten verwendet.

Master Distiller Mario Rudolf am Spirit Safe – © Whiksyfolks

Vom Wohlgeschmack einer Vielzahl unterschiedlichster Fassproben konnten wir uns in den letzten 9 Monaten überzeugen und haben uns für das Fass mit der Nummer 666 als erste Abfüllung entschieden, das einer kleinen Reihe von PX Sherry Hogsheads entstammt, die Mitte Januar 2017 befüllt wurden.

Natürlich reizte uns die Kombination von St. Kilian (der Namensgeber war ein iro-schottischer Missionsbischof, auch als Frankenapostel bekannt und seit dem 8. Jahrhundert im Heiligenstatus) und der „Number of the Beast“ schon auf dem Papier. Zumal die Nummer 666 wirklich ein Unikat ist, da die Brennerei ihre Fässer fortlaufend und nicht jedes Jahr neu nummeriert.

Das „Devil’s Cask“ vor der Abfüllung – © Whiksyfolks

Aber viel viel wichtiger ist, dass der Whisky überzeugt – und das tut er. Der Whisky ist angenehm torfig und rauchig, obwohl er nur 2,5% schottisches Torfmalz von den Glenesk Maltings in der Mashbill hatte.

Das „Devil’s Cask“ ist ein First Fill PX Sherry Hogshead aus Amerikanischer Weißeiche (AWE). Es wurde am 18. Januar 2017 mit 247 Litern befüllt und trat über die letzten 51 Monate mehr als 30 Liter an den Himmel als Anteil an die Engel ab, die sich sehr gefreut haben:

Tasting Notes

Der Duft eleganter würziger PX-Sherrynoten auf Augenhöhe gepaart mit Rauch-, Jod- und Teernoten erzeugt spontan das Bild eines hölzernen Bootsstegs am Meer in der Abendsonne, der in einem Blindtasting zweifelsohne auf die Inneren Hebriden verortet würde. Zudem sorgt eine Auswahl an Pralinees aus salzigem Karamell umhüllt von zarter Milchschokolade sowie leicht gesalzenem butterigem Popcorn für absolute Vorfreude des Gaumens.

Letzterer wird schon beim ersten Schluck von einer komplexen und ausbalancierten Süße umhüllt, die sich vor allem aus PX-Sherry, Milchschokolade sowie kandierten gelben und Citrusfrüchten zusammensetzt. Je länger der Schluck im Mund verweilt, desto intensiver werden die Aromen. Auch der sehr gut eingebundene Alkohol macht sich nun bestimmt aber angenehm bemerkbar.

Der lange, wärmende Abgang spiegelt den Geschmackseindruck wider, vor allem bleiben Aromen von PX Sherry und Schokolade zurück, die von Rauch und Torf einnehmend umspielt werden.

Erhältlich ist dieser einzigartige Whisky exclusiv über Wein-Riegger:

https://www.wein-riegger.de/st.-kilian-distillers/st.-kilian-666-whisky-folksprivate-cask-special-release.html

Unsere Sympathie für St. Kilian’s einziges „Devil’s Cask“ ist riesig –

Whiskyfolks und das Fass 666 are Pleased to meet you!

St. Kilian Private Cask: „Pleased to meet you“

Fassbefüllung: 18.01.2017

Abgefüllt: 30.04.2021 für Whiskyfolks

First Fill PX Sherry Hogshead Nr. 666

60.0% Alk.vol.

433 Flaschen

500ml