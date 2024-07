St. Kilian Distillers veröffentlicht Kiliani Edition 2024 – IMMINA: Eine churfränkische Fusion

Neues aus der Destillerie St. Kilian in Rüdenau: Die diesjährige Kiliani Edition 2024 – IMMINA ist der seligen Immina gewidmet – eine Äbtissin in Würzburg und Karlburg. Man hat sich in diesem Jahr für einen Whisky entschieden, der zuvor in einem Bourbonfass lagerte, das mit der „Brauerreserve 1237“ der Familienbrauerei Faust aus Miltenberg vorbelegt war.

Mehr zur neuen Abfüllung Kiliani Edition 2024 – IMMINA inklusive der Tasting Notes hier:

Kiliani Edition 2024 – IMMINA: Eine churfränkische Fusion

Zu Ehren des Namenstages des Frankenpatrons widmet die churfränkische Destillerie den vierten Teil der St. Kilian-Franken-Saga der seligen Immina

Eine Sonderedition aus Fässern mit Brauerreserve-Vorbelegung bringt die Essenz fränkischer Handwerkskunst in einem einzigartigen Single Malt Whisky zum Ausdruck

Rüdenau, im Juli 2024

Anlässlich des Gedenktages des heiligen Kilians am 8. Juli bringt die churfränkische Brennerei St. Kilian Distillers einen neuen limitierten Single Malt Whisky auf den Markt: die Kiliani Edition 2024 – IMMINA. Die diesjährige Abfüllung ehrt die selige Immina, Enkelin von Herzog Gosbert und Gailana sowie Äbtissin in Würzburg und Karlburg. Die Sonderedition als churfränkische Komposition sowie der gewählte Titel zeigen erneut die starke Verbundenheit der Whisky-Destillerie zu ihrer fränkischen Heimat und zu ihrem Namensgeber St. Kilian.

Unter der erfahrenen Leitung von Master Distiller und Blender Mario Rudolf entstand mit der Kiliani Edition 2024 – IMMINA ein einmaliger Single Malt Whisky, der die fränkische Region widerspiegelt. Diese milde (unpeated) Kreation reifte über fünf Jahre in ehemaligen Bourbon Fässern, die zuvor mit der „Brauerreserve 1237“ der Familienbrauerei Faust aus Miltenberg befüllt waren – ein opalisierendes, fruchtig-komplexes Craftbier mit Barrique-Aroma. Diese besondere churfränkische Vorbelegung verleiht dem Whisky ein reichhaltiges Bouquet aus Honig, malzigen Biernoten und sahnigem Toffee. Ergänzt wird dies durch süße Fruchtaromen und sanft wärmende Eichenwürze, die ein vollmundiges Genusserlebnis garantieren.

Mit der Kiliani Edition 2024 – IMMINA präsentiert St. Kilian Distillers die vierte Abfüllung der Serie, die nach bedeutenden Persönlichkeiten aus dem Leben des Frankenapostels Kilian benannt ist.

Immina, die Tochter des letzten thüringischen Herzogs Hetan II., lebte als Nonne im von ihrem Vater gestifteten Kloster auf dem Würzburger Marienberg. Später übertrug sie das Kloster an Bischof Burkard und zog sich in das Marienkloster in Karlburg zurück, wo sie im Jahr 750 verstarb. Ihre Gebeine ruhen heute im Dom zu Würzburg.

Ab 8. Juli 2024 in limitierter Auflage erhältlich

Die Kiliani Edition 2024 – IMMINA ist weder gefärbt noch kühlfiltriert und in perfekter Trinkstärke mit einem Alkoholgehalt von 46 % Vol. in die ikonische 0,5 Liter Pot-Still-Flasche abgefüllt. Der fruchtig-würzige Single Malt Whisky ist auf 975 Flaschen limitiert und ab dem 8. Juli um 17:30 Uhr online sowie im Shop der Besucher-Destillerie in Rüdenau erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung für die 0,5 Liter-Flasche beträgt € 59,90.

Tasting-Notes:

Aussehen: Helles, leuchtendes Gold

Aroma: Ein intensiver Duft von Honig-Met, der von fruchtigen Noten reifer Aprikosen und Birnen durchzogen sowie von dezenten malzigen Bieraromen mit sanft würzigen Eichenholztönen untermalt ist.

Geschmack: Eine fruchtig-süße und cremige Komposition aus Honig, saftigen Aprikosen und reifen Birnen, begleitet von sanft wärmender Eichenwürze und sahnigem Toffee, die durch eine malzige Biernote harmonisch abgerundet wird.

Nachklang: Die cremige und mild wärmende Melange aus Honigsüße, Frucht und zarter Würze hallt mit dezent trockenen Eichenholznoten und einem Hauch von dunklem Toffee lange nach.

Alkoholgehalt: 46 % Vol.

UVP: € 59,90 (0,5 Liter)