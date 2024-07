TTB Neuheiten: Macallan 84yo Time:Space , Fettercairn 40yo, 46yo und 50yo

Die vier Neuheiten, die wir für Sie in der us-amerikanischen TTB-Datenbank gefunden haben, sind nichts für den schmalen Geldbeutel – einer davon könnte bei seinem Erscheinen sogar der längstgereifte Whisky der Welt sein: Der Macallan 84yo Time:Space.

Der Macallan 84yo Time:Space wurde im Jahr 1940 destilliert, also mitten im 2. Weltkrieg, und dann 2024 abgefüllt – und zwar mit doch noch erstaunlichen 43,4% vol. Alkoholstärke. Die Label verraten wenig über die Flaschenform und wie er verpackt sein wird – und natürlich nichts über den Geschmack, da keine Tasting Notes vorhanden sind. Jedenfalls wird es wohl 200 Flaschen davon geben.

Hier jedenfalls die Label der Macallan 84yo Time:Space; beim offiziellen Erscheinen wird es wohl dann nicht an mehr Infos mangeln:

Auch bei Fettercairn in den Highlands kommt man mit drei neuen, sehr alten Whiskys auf den Markt: Den Fettercairn 40yo, Fettercairn 46yo und Fettercairn 50yo. Es sind de facto Neuauflagen von Distillery Bottlings aus den vergangenen Jahren.

Fangen wir mit dem Fettercairn 50yo an – er wurde am 12. Juni 1973 destilerit und reifte in ex-bourbon-Fässern, um danach ein Finish in First Fill Bourbonfässern zu erhalten. Mit 40% vol. Alkoholstärke darf er sich gerade noch Whisky nennen – er ist auf 50 Flaschen limitiert. Die Tasting Notes entnehmen Sie bitte dem Label:

Der Fettercairn 46yo wurde mit 42,2% vol. Alkoholstärke abgefüllt, und zwar am 23 Dezember 1977. Seine Reifung erfolgte wie beim 50jährigen in ex-bourbon-Fässern und danach das Finish in First Fill Bourbonfässern. 70 Flaschen wird es von ihm geben.

Auch hier die Label:

Last, but not least der Fettercairn 40yo. Seine Abfüllstärke beträgt 41,6% – hier wissen wir nichts über das Datum, an dem er destilliert wurde – 50 Flaschen gibt es laut Etikett von ihm. Auch hier ist es ein ex-bourbon barrel mit Finish in einem First fill Bourbonfass. Die Etiketten:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.