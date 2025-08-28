Das Glencairn Glas wird 25!

Es war im Jahr 2000, als Raymond Davidson die Skizze seines echten Whiskyglases, das das Beste aus dem Whisky herausholt, in der von ihm gegründeten Firma Glencairn Crystal produzieren ließ. Und somit das berühmte tulpenförmige Glencairn Glas schuf, welches seitdem als Inbegriff eines Whisky-Verkostungsglases gilt. Jährlich werden mehr als 5 Millionen Gläser verkauft, insgesamt wurden bisher 50 Millionen Gläser in über 140 Ländern verkauft.

Somit feiert das Glencairn Glas in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. Glencairn Crystal wird dieses Jubiläum mit verschiedenen Aktivitäten und Feiern zelebrieren. Und auch exklusive, limitierte Editionen veröffentlichen, die im Glencairn-Onlineshop erhältlich sein werden.