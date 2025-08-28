Nachdem die Brennerei im letzten Jahr mit dieser Abfüllungen pausierte, erscheint 2025 wieder Bunnahabhain 12 Year Old Cask Strength.

Die Abfüllung ist weltweit ab 1. September 2025 verfügbar. Für Geschäftskunden in Deutschland ist sie ab sofort bei SPRITHÖKER bestellbar. Für Endkunden ist Bunnahabhain 12 Year Old Cask Strength 2025 ab 01.09.2025 mit einer UVP von 99 € über den gut sortierten Fachhandel erhältlich.

Mehr in der Pressemitteilung von Sprithöker:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

SPRITHÖKER präsentiert die mit Spannung erwartete 2025er Edition des Bunnahabhain 12 Year Old Cask Strength

Ungetorft, sherrybetont und in Fassstärke (56,4 % vol.) – das jährliche Small-Batch-Release kehrt nach der 2024er Pause zurück.

Islay/Bunnahabhain BayBunnahabhain, die nördlichste Brennerei Islays (gegründet 1881), stellt die neue Bunnahabhain 12 Year Old Cask Strength 2025 Edition vor – eine limitierte Abfüllung, die den unverkennbaren, ungetorften und sherrygeprägten Hausstil in seiner pursten Form erlebbar macht. Gereift an der rauen Nordostküste Islays und mit Quellwasser aus dem Margadale River hergestellt, verkörpert dieses Release die maritime DNA der Destillerie.

Die 2025er Edition reifte in den küstennahen Lagerhäusern von Bunnahabhain und wurde in Fassstärke mit 56,4 % vol. abgefüllt. Die Komposition basiert überwiegend auf Second-Fill-Oloroso-Sherryfässern, fein ausbalanciert mit First-Fill und Refill, um vielschichtige Komplexität statt bloßer Intensität zu betonen. Im Vergleich zu früheren Editionen zeigt sich 2025 strukturierter, weniger deutlich süß und merklich maritimer, mit harmonisch eingebundenem Sherry-Einfluss. Handverlesen von Master Blender Julieann Fernandez.

„Nach einer Pause im Jahr 2024 ist Bunnahabhain 12 Year Old Cask Strength auf vielfachen Wunsch zurück. Dieser Whisky vereint alles, wofür die Destillerie steht: ungetorft, sherrybetont und voller intensiver Aromen. Nicht jeder Whisky ist für puren Fassstärke-Genuss geeignet – Bunnahabhain ist dafür wie gemacht. Für 2025 habe ich überwiegend Second-Fill-Oloroso-Fässer gewählt, balanciert mit First-Fill und Refill, um ein nuanciertes, destillat-geführtes Profil herauszuarbeiten. Es erwarten Sie Schichten von Küstenmalz, sanfter Würze und subtiler Sherry-Prägung – mit malziger Süße, getrockneter Aprikose und Haselnuss – und einem langen Finale aus Eichenwürze und maritimer Frische.“ Julieann Fernandez, Master Blender

Preis & Verfügbarkeit: UVP 99,-EUR; nicht kühlfiltriert und ohne Farbstoffe – völlig naturbelassen. Weltweit verfügbar ab 1. September 2025 – in Deutschland für Geschäftskunden ab sofort bei SPRITHÖKER bestellbar und für Endkunden ab 01.09.2025 über den gut sortierten Fachhandel erhältlich.

Tasting Notes

Farbe: Tiefes Gold.

Nase: Goldene Rosinen und Aprikosen, ausbalanciert von gerösteten Nüssen und einer leichten floralen Note.

Gaumen: Malzige Süße, zarte Eiche und Trockenfrucht; Sultanas, Haselnüsse und sanfte Würze. Abgang: Eichenwürze und ein Hauch Tabak; sanftes Meersalz und Kakaopulver.

Über die Bunnahabhain Distillery

Bunnahabhain – Gälisch für „Mündung des Flusses“ – ist eine Ikone Islays und bekannt für ungetorfte Single Malts – eine Seltenheit auf der Insel. An der Mündung des Margadale River gelegen, dessen Quellwasser auch die Produktion speist, prägen Meer und Küste den Charakter der Whiskys. Der sherrybetonte Stil und die Reifung in Ufernähe verleihen Bunnahabhain ihre besondere maritime Tiefe.