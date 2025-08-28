Bruichladdich ernennt Adam Hannett zum Master Blender

Der auf Islay geborene Adam Hannett ist zum Master Blender der Bruichladdich Distillery ernannt worden. Er kam 2004 zu Bruichladdich, und arbeitete zunächst als Fremdenführer im Besucherzentrum. Nach dem Ruhestand von Jim McEwan im Juli 2015 übernahm er die Leitung der Destillation bei Bruichladdich. Zuvor hatte Hannett mehrere Jahre eng mit McEwan zusammengearbeitet.

Unter Hannetts Führung hat die Brennerei ihr Engagement beim Thema Nachhaltigkeit verstärkt und bezieht nun mehr als 50 % ihrer Gerste von 20 lokalen Bauernhöfen. Das Unternehmen arbeitet außerdem daran, bis 2030 fossile Brennstoffe aus seinem Destillationsprozess zu entfernen. Bruichladdich gehört dem französischen Getränkekonzern Rémy Cointreau, und ist zudem der größte private Arbeitgeber auf Islay.