In ihren 105 Editionen veröffentlicht die Speyside-Brennerei Glenfarclas ihren Malt abgefüllt mit 105 British Proof, also genau 60 % Vol.. In der Exclusive Hourglass Edition, die ab September erhältlich sein wird, weist der Whisky auch eine Altersangabe von 12 Jahren auf.

Hier alle Infos zur Glenfarclas 105 12 Years – Exclusive Hourglass Edition, die wir von der Hanseatischen Weinhandelsgesellschaft erhalten haben:

Eine Ikone feiert Premiere: Glenfarclas 105 12 Years – Exclusive Hourglass Edition – 100% Oloroso Sherry Casks

Eine Glenfarclas Ikone feiert Premiere: 1968 als offiziell erster kommerzieller Cask Strength Whisky der Welt überhaupt veröffentlicht, erscheint nun erstmals der 105 12 Jahre Age Statement! Die kräftige Stärke des legendären 105 trifft auf eine langjährige Reifung von 12 Jahren in den kräftigsten Oloroso Sherry Fässern. Komplexe Sherry Aromen harmonieren mit intensiv wärmender Würze. Im besonderen goldenen Sanduhr-Design offenbart sich die unvergleichliche Glenfarclas Zeitreise aus Handwerk, Sherry-Fässern und den traditionellen Dunnage Warehouses, welche die einzigartige Stärke der 105 Fässer hervorbringt – explore the 105’s great depth. Ab September wird die limitierte Edition im Fachhandel verfügbar sein.

Oloroso Sherry Cask Matured – Glenfarclas‘ ikonische Edition – The 105‘s Great Depth – The Hourglass Limited Edition:

Die sorgfältige Auswahl der wertvollsten und kraftvollsten Oloroso-Sherry-Fässer, die auch nach 12 Jahren noch ein natürliches Alkoholvolumen von 60,0 % Volumenprozent aufweisen, sind eine Rarität, die den Glenfarclas 105 weltweit einzigartig machen und diesen zu einem der bekanntesten Whisky-Marken Schottlands machen. Die Veröffentlichung der Glenfarclas 105 Editionen wurden bislang nur Glenfarclas vorbehalten, weshalb der Glenfarclas 105 erstmals mit 12 Jahren Altersangabe umso mehr an Exklusivität gewinnt.

Die Besonderheiten:

105 – The Hourglass Limited Edition: der ikonische Glenfarclas 105 Cask Strength erstmalig mit 12 Jahren Altersangabe

der ikonische Glenfarclas 105 Cask Strength erstmalig mit 12 Jahren Altersangabe Historie: Glenfarclas veröffentlichte weltweit den ersten Cask Strength Whisky

Glenfarclas veröffentlichte weltweit den ersten Reifung: 12 Jahre Reifung in Oloroso Sherry Casks

12 Jahre Reifung in Oloroso Sherry Casks Einzigartig im Geschmack: ein Zusammenspiel aus kraftvoller Tiefe & Sherry-Süße

ein Zusammenspiel aus kraftvoller Tiefe & Sherry-Süße Limitierung : streng limitiert auf 4.200 Flaschen – Erstmalig als exklusive Auflage für den deutschen Markt

: streng limitiert auf 4.200 Flaschen – Erstmalig als exklusive Auflage für den deutschen Markt UVP: 99,90 €

Ein harmonisches Zusammenspiel aus langjähriger Reifezeit und natürliche Fassstärke:

Der Single Malt präsentiert sich mit einem herausragenden, vollmundigen Ausdruck von komplexen Oloroso-Sherry-Noten und intensiv wärmender Würze. Die sorgfältige Auswahl an Oloroso-Sherry-Fässern, die auch nach 12 Jahren noch ein natürliches Alkoholvolumen von 60% Volumen aufweisen, sind ein Beweis für das hervorragende Fassmanagement. Die 105 British Proof verleihen dem klassischen Glenfarclas Charakter eine unvergleichliche Tiefe und schaffen einen reichhaltigen Dram.

Exkurs Glenfarclas 105: Glenfarclas veröffentlichte weltweit den ersten Cask Strength Whisky. Im Jahr 1968 wählte George S. Grant als Weihnachtsgeschenk für seine Mitarbeiter ein Fass in natürlicher Fassstärke aus, welches genau 105 British Proof entsprach, also 60,0 % Alkoholvolumen. Damit wird der Glenfarclas 105 geboren. Für den Glenfarclas 105 werden bis heute Fässer mit einem konstanten Alkoholvolumen von 60 % selektiert – ohne der Zugabe von Wasser. Heute ist der 105 der weltweit erste kommerziell verfügbare Cask Strength Whisky.