CVH Europe (Bunnahabhain, Deanston, Tobermory, Ledaig und Black Bottle) gibt neuen Vertriebspartner in Österreich bekannt

Momentan ist sehr viel Bewegung im Markt – gestern wechselte die International Beverage Group in Deutschland zu Sierra Madre, heute gibt CVH Europe (zur Gruppe gehören so bekannte Whiskys wie Bunnahabhain, Deanston, Tobermory, Ledaig und Black Bottle) einen Vertriebswechsel in Österreich bekannt. Künftig wird myDrinks Austria, ein junges Unternehmen aus Kufstein in Tirol, für die Whiskys aus den drei Destillerien Bunnahabhain, Tobermory und Deanston die Vertriebsverantwortung übernehmen.

Hier die Presseinfo, die wir für Sie erhalten haben – als Destillerie für das Titelbild haben wir pars pro toto Bunnahabhain ausgewählt:

CVH Europe gibt neuen Vertriebspartner in Österreich bekannt

Ein neuer Vertriebspartner, um die Neuausrichtung von CVH mitzugestalten

München, März 2026 – Der Spirituosen Hersteller CVH, zum dem unter anderem die schottischen Whisky Marken Bunnahabhain, Deanston, Tobermory, Ledaig und Black Bottle gehören, informiert über eine Veränderung in seiner Vertriebsstruktur: Mit 1. April 2026 übernimmt myDrinks Austria den Österreichvertrieb von CVH.

Dieser Schritt zielt darauf ab, die Marktabdeckung in Österreich zu optimieren und Kundenerlebnisse durch einen fokussierten Vertriebsansatz zu verbessern.

„Es ist mir sehr wichtig, mich bei dem Team von Ammersin für die die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren zu bedanken. Gemeinsam konnten wir unsere Marken im österreichischen Markt positionieren und wichtige Meilensteine erreichen. Unsere Produkte werden weiterhin im Fachhandelssortiment von Ammersin erhältlich sein.

Gleichzeitig freue ich mich aber auch sehr auf die Zusammenarbeit mit myDrinks Austria, denn ich bin überzeugt davon das wir mit dem Fokus und der Erfahrung von Markus Panzl und seinem Team die nächsten Schritte gehen können, um unsere einzigartigen Scotch Whiskys einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Unser gemeinsames Ziel ist eine reibungslose Übergangsphase in enger Abstimmung mit allen Beteiligten, um den nahtlosen Übergang für unsere Partnerinnen und Partner sicherzustellen“. Christian Schwarzmann, Business Manager Europe bei CVH

Über CVH:

CVH-Spirits ist ein weltweit führendes Spirituosenunternehmen und Spezialist für Scotch Whisky. Wir sind stolze Hüter einiger der legendärsten Single-Malt-Destillerien Schottlands, deren Geschichte bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht, und berühmter Blended Scotch Whiskys. Doch wir sind mehr als nur ein Markeninhaber. CVH-Spirits ist auch ein vertrauenswürdiger Produktionspartner. Zu unserem Kernportfolio gehören Bunnahabhain, Deanston, Tobermory, Ledaig, Black Bottle und Scottish Leader – eine Mischung aus weltweit preisgekrönten Single Malts und unverwechselbaren Blends. Wir produzieren in drei historischen Destillerien in ganz Schottland (gegründet 1798, 1881 und 1966), die alle auf Tradition und Handwerkskunst basieren. Unsere hochmoderne Anlage in East Kilbride (südöstlich von Glasgow) bietet Abfüll-, Misch- und Verpackungsdienstleistungen für führende Spirituosenhersteller. CVH-Spirits ist in über 60 Ländern tätig und vereint Tradition, Größe und Flexibilität, um Premium-Spirituosen mit globaler Anziehungskraft herzustellen.

Über myDrinks Austria:

myDrinks Austria ist ein unabhängiger Anbieter für Distribution und Markenaufbau internationaler Getränke mit Sitz in Kufstein in Tirol. Das noch junge Unternehmen wird von einem sehr erfahrenen Team aus Branchenprofis getragen, dass Marken nicht nur vertreibt, sondern ihre Entwicklung aktiv begleitet und nachhaltig im österreichischen Markt positioniert. Als eigentümergeführtes Unternehmen setzt myDrinks Austria auf langfristige Markenentwicklung, transparente Zusammenarbeit und kurze Entscheidungswege. Der Fokus liegt auf ausgewählten internationalen Marken, denen in Österreich ein exklusives und klar priorisiertes Umfeld für Wachstum geboten wird. Dank starker Netzwerke im Handel und in der Gastronomie sowie einer nationalen Vertriebs- und Logistikstruktur bietet myDrinks Austria umfassenden Marktzugang in allen relevanten Vertriebskanälen. Ergänzt wird dies durch maßgeschneiderte Marketing- und Vertriebsstrategien, die Marken nachhaltig im österreichischen Markt etablieren. myDrinks Austria steht für Hands-on-Mentalität, Innovationskraft und partnerschaftliche Zusammenarbeit – mit dem klaren Ziel, Marken langfristig erfolgreich zu entwickeln.