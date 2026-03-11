Neu: Glen Moray Forbidden Fruit Calvados Cask

Anfang Juni des letzten Jahres haben wir in der TTB-Datenbank in den USA ein Etikett für einen neuen Glen Moray gefunden: den Glen Moray Forbidden Fruit Calvados Cask. Von der Einreichung des Artworks bis zur offiziellen Ankündigung hat es nun doch länger gedauert, aber jetzt ist er, zumindest in UK, erschienen.
Der Glen Moray Forbidden Fruit Calvados Cask ist die dritte Abfüllung in der Xperience Collection, nach Phoenix Rising und Twisted Vine. Diese waren nicht offiziell in Deutschland erhältlich, man findet sie aber mit etwas Suche im Versandhandel, sodass anzunehmen ist, dass interessierte Whiskyfreunde ihn auch bei uns beziehen werden können.
Dominiert wird der Geschmack der neuen Abfüllung von den Apfelnoten aus dem Calvados-Fass Finish, die sanften Fruchtnoten und die Süße stammt aus der Bourbonfass-Reifung.
Brand Ambassador Iain Allen sagt über den Glen Moray Forbidden Fruit Calvados Cask:
“Cask exploration has been a huge part of the Glen Moray Distillery story for over a century, and Forbidden Fruit is a wonderful new testament to this heritage. It is a sweet, spicy and very moreish single malt which we’re sure will be a tempting treat for whisky fans to explore, whether they are connoisseurs or new to single malts.”
In UK wird der Whisky, der mit 40% vol. Alkoholstärke abgefüllt ist, um 32 Pfund angeboten, sodass bei uns dann von einem Preis von 30 Euro auszugehen ist.
