TTB-Neuheiten: Glen Moray Forbidden Fruit, Bruichladdich The Laddie Rye

Zu Beginn dieser neuen Woche konnten wir mal wieder sich ankündigende Abfüllungen in der us-amerikanischen TTB-Datenbank entdecken. Aus der Speyside-Brennerei kündigen sich verbotene Früchte an. Und in der Islay-Destillerie Bruichladdich folgt auf ein 2017 begonnenes Experiment eine weitere Abfüllung.

Glen Moray Forbidden Fruit Calvados Cask heißt die komplette Bezeichnung der neuen Abfüllung, deren Label in die us-amerikanische TTB-Datenbank eingereicht wurden. Das Finish in Calvados-Fässern sorgt für Noten von „orchard fruits, sweet pastries and apple blossom“, teil das Front-Etikett mit. In die Flaschen kommt der Single Malt mit 40 % Vol. und erhält diese Label:

Im Jahr 2017 verkündeten Production Director Allan Logan und Master Distiller Adam Hannett der Bruichaddich Distillery, dass es ihnen gelungen war, eine Spirituose zu destillieren, für die auf Islay angebauter Roggen verwendet worden war (hier finden Sie mehr darüber, ein Video auf Youtube zeigt den Maische-Prozess). Im März 2023 veröffentlichten die „Progressive Hebridean Distillers“ ihren ersten Rye Whisky (wir berichteten).Nnun kündigt sich mit Bruichladdich The Laddie Rye ein weiterer Roggen Whisky an. Auch hier stammt der Roggen für den Whisky aus der 2017er Ernte. Das Destillat durfte sieben Jahre in american oak reifen. Der Whisky kam dann, wie bei Bruichladdich üblich, mit 50 % Vol., ungefärbt und ohne Kühlfiltrierung in die Flaschen. Hier die Label: