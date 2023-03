Bruichladdich mit erstem Islay-Roggenwhisky

Die Islay-Brennerei Bruichladdich kündigt ihren ersten Whisky auf Roggenbasis an, der zugleich auch der erste Roggenwhisky der Insel Islay wie auch der erste Single Grain Scotch Whisky der Hebriden sein wird.

The Regeneration Project, so der Name dieses Rye Whiskys, ist nach The Ternary Project und The Biodynamic Project, die dritte Abfüllung der Project Serie von Bruichladdich. Die Maische des Whiskys besteht zu 55 Prozent aus Roggen aus Islay-Anbau und zu 45 Prozent aus gemälzter Islay-Gerste. The Regeneration Project reifte sechs Jahre lang in erstbefüllten Bourbonfässern sowie in Fässern aus amerikanischer Eiche ohne Vorbelegung. Abgefüllt mit 50% Volumen, werden 1.800 Flaschen erhältlich sein. Zu einem Preis von £125 (etwas mehr als 140 €) werden sie online unter www.bruichladdich.com erhältlich sein. Mehr zum Hintergrund des Ryes erfahren Sie im Artikel im Whisky Magazine.