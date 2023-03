Serge verkostet: Oban als Duo

Letzte Woche noch bei uns in den News, heute sogar bereits im Glas von Serge Valentin: Oban Young Teddy, eine nur Vorort in der Destillerie erhältliche Abfüllung, bildet heute den einen Teil des Verkostungs-Duos auf Whiskyfun. Diese Session komplettiert ein in den letzten Jahren veröffentlichtes Batch der 14 Jahre alten Standard-Abfüllung der kleinen Oban Distillery. Beide Abfüllungen erhalten sehr gute Bewertungen und weisen auf eine Brennerei hin, die ein wenig mehr Aufmerksamkeit verdient:

Abfüllung Punkte

Oban 14 yo (43%, OB, +/- 2017) 88 Oban ‚The Macleans, Young Teddy‘ (50.8%, OB, Distillery Exclusive, 4,542 bottles, 2023) 88