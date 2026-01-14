TTB-Neuheiten: The Laddie Rye 6yo und Lagavulin 8yo als „Wee Drappie“ in neuer Aufmachung

Mit zwei schönen Neuheiten aus der us-amerikanischen TTB-Datenbank möchten wir heute unseren News-Tag für Sie beginnen: 2x jung, 2x Islay und 1x komplett neu, 1x in neuem Kleid.

Starten wir mit dem neuen Bruichladdich The Laddie Rye Islay Single Grain Scotch Whisky 6yo, ein sechs Jahre alter Roggenwhisky, der aus der Ernte von 2019 stammt und die gesamte Zeit in re-charred american und french oak casks lag. Damit soll er Noten von Holzwürze, Leder und die pfeffrigen Noten von Rye kombinieren. Das gesamte Getreide (Roggen und etwas gemälzte Gerste, um die Fermentation zu beginnen) stammt dabei von Islay. Der The Laddie Rye Islay Single Grain Scotch Whisky 6yo wird mit 50% vol. Alkoholstärke abgefüllt.

Aufmerksamen Lesern wird ein The Laddie Rye 7yo in Erinnerung geblieben sein, den wir im Juni 2025 in der Datenbank entdeckt hatten und der dann im letzten November leider nur eine US-only-Veröffentlichung wurde (Zuvor gab es bereits im Jahr 2023 einen experimentellen Rye von Brucihladdich – siehe hier). Es steht zu hoffen, dass der neue The Laddie Rye 6yo vielleicht für den europäischen Markt gedacht ist?

Die Label sehen so aus:

Der Lagavulin 8yo ist nicht neu, sondern schon seit Jahren auf dem Markt, aber die Destillerie hat sich entschlossen, der Abfüllung einen neuen „Untertitel“ und eine neue Gestaltung zu geben. Der Lagavulin 8yo nennt sich nun auch noch „Wee Drappie“ und bezieht sich auf dem Etikett auf ein Zitat von Alfred Barnard, der der damaligen Lagavulin 8yo im Jahr 1886 als „exceptionally fine“ beschrieb. Ihm scheint auch die Zeichnung am Etikett gewidmet zu sein: