Serge verkostet: Caol Ila 1-10 (Teil 1 von 4)

Es bricht eine Lawine von Abfüllungen aus der Islay-Brennerei Caol Ila in den Verkostungen von Serge Valentin über uns herein, und man ist versucht zu sagen: es könnte einem weitaus Schlimmeres passieren. Die Destillerie, das „rauchige Arbeitstier“ in den Blends von Johnnie Walker, ist ein unglamouröser Champion der Qualität, und wer knackig rauchige Bottlings mag, wird bei Caol Ila fündig werden (und für filigranere, fruchtbetontere Whiskys zahlt sich ein Blick auf die älteren Abfüllungen dort aus).
Im ersten von vier Teilen hat heute Serge zehn Whiskys im Glas, und nachdem es eine Vertikalverkostung sein wird, sind diesmal die jüngeren Bottlings dran (bis auf die letzten beiden, die sind zwei Gustostückchen) – und so sehen die Punktewertungen dieser Verkostung aus:
|Abfüllung
|Punkte
|Caol Ila 14 yo 2011/2025 (58.7%, Best Dram, 1st fill red wine barrique, cask #900098, 279 bottles)
|81
|Caol Ila 14 yo 2011/2025 (53.5%, The Stillman’s De, 1st fill marsala, cask #900113, 290 bottles)
|87
|Port Askaig 10 yo 2014/2025 (57.8%, Elixir Distillers, for Kirsch Import, toasted barrel, cask #1033)
|84
|Caol Ila ‚Distillers Edition 2023‘ (43%, OB)
|81
|Caol Ila 10 yo 2014/2024 ‘Edition #28’ (57.1%, Signatory Vintage, 100 proof, 1st fill & refill oloroso sherry butt)
|87
|Caol Ila 4 yo 2019/2023 (61.4%, Milroy’s Soho Collection, 1st Fill Rivesaltes, casks #309863+ 309880)
|85
|Caol Ila, 10 yo 2015/2025 (58.3%, Lady of the Glen, refill ruby Port finish, 300 bottles)
|83
|Caol Ila 17 yo 2001/2019 (57.9%, Gordon & MacPhail, Connoisseurs Choice, for Shinanoya Tokyo, refill American hogshead, batch #19/063, 247 bottles)
|90
|Caol Ila 30 yo 1980/2011 (58.8%, Wilson & Morgan, Barrel Selection, bourbon, cask #4688, 196 bottles)
|90
|Caol Ila 12 yo 1982/1995 ‘Cask Strength’ (60%, The Cooper’s Choice, VA.MA Italy)
|88