Serge verkostet: Caol Ila 1-10 (Teil 1 von 4)

Es bricht eine Lawine von Abfüllungen aus der Islay-Brennerei Caol Ila in den Verkostungen von Serge Valentin über uns herein, und man ist versucht zu sagen: es könnte einem weitaus Schlimmeres passieren. Die Destillerie, das „rauchige Arbeitstier“ in den Blends von Johnnie Walker, ist ein unglamouröser Champion der Qualität, und wer knackig rauchige Bottlings mag, wird bei Caol Ila fündig werden (und für filigranere, fruchtbetontere Whiskys zahlt sich ein Blick auf die älteren Abfüllungen dort aus).

Im ersten von vier Teilen hat heute Serge zehn Whiskys im Glas, und nachdem es eine Vertikalverkostung sein wird, sind diesmal die jüngeren Bottlings dran (bis auf die letzten beiden, die sind zwei Gustostückchen) – und so sehen die Punktewertungen dieser Verkostung aus:

Abfüllung Punkte